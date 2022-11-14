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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Он совсем не такой». Действия Норриса удивили Леклера

Пилот Ferrari признал, что не ожидал от соперника такой агрессии в споре за позицию

Автор:
, Редактор (Турция)
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
«Он совсем не такой». Действия Норриса удивили Леклера
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После первого рестарта бразильской гонки Ландо Норрис оказался на третьей позиции, воспользовавшись столкновением Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Однако на длинной прямой к британцу подобрался Шарль Леклер из Ferrari, который попробовал атаковать в четвертом повороте, а затем на последующей затяжной правой дуге. 

В тот момент, когда казалось, что Леклеру уже удалось провести обгон по внешнему радиусу, между машинами произошел контакт: Ferrari полетела в барьер. Судьи признали Норриса виновником аварии и оштрафовали на пять секунд, а Шарлю, несмотря на сильный удар, удалось не только продолжить гонку, но и финишировать в ней четвертым. 

«Я знаю, что Ландо совсем не такой гонщик, – признался монегаск на медиа-брифинге. – Но по какой-то причине в этот раз он действовал очень агрессивно. Вчера у него был похожий эпизод с Карлосом [Сайнсом]. Не знаю, почему так, но факт остается фактом».

Леклер добавил: «Честно говоря, я думал, что он меня не пропустит – так оно и вышло. Но в том эпизоде он зашел слишком далеко, так что заслужил наказание».

После столкновения казалось, что Ferrari не позволит Шарлю продолжить гонку из-за полученных повреждений. 

«Я не знал, что с машиной – но мне повезло, удалось поехать дальше, – рассказал он. – Как оказалось, все не так плохо. Да, ее немного тянуло вправо, но в остальном все было в порядке. Даже после аварии у нас был хороший темп, особенно с учетом силы удара. 

Машина здорово прилетела в ограждение. Я очень удивился, что после этого она позволяла так ехать».

Гонщик также рассказал, что считает правильным выбор Ferrari стартовать на шинах Medium, но после столкновения с Норрисом и вынужденного раннего пит-стопа у него не осталось в гонке возможности что-то сделать в тактическом плане. 

Норрис в итоге не финишировал вовсе: он остановился на 51-м круге из-за отказа в электросистеме.

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