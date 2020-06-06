«Он сможет стать чемпионом». Ferrari установила Сайнсу цель
Босс итальянской команды пообещал, что исход борьбы между пилотами Скудерии решится на трассе
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто озвучил цель, которую поставил перед Карлосом Сайнсом на сезон-2021. Об этом глава команды рассказал в интервью газете Marca.
«Мы будем счастливы, если Карлос выступит на столь же высоком уровне, что и Шарль, и поможет команде осуществить верховную цель: завоевать Кубок конструкторов, – заявил Бинотто. – Полагаю, первый сезон Карлоса в Ferrari будет чуть более сложным [чем последующие], поскольку ему придется привыкать к команде и адаптироваться к машине. Именно поэтому мы не стали заключать с ним однолетний контракт.
Но я уверен: Карлос он очень быстр. Он сможет стать чемпионом.
Что касается того, кто будет первым, а кто вторым, то все решится на трассе. Так всегда было в нашей команде, даже во времена Шумахера. Михаэль начинал сезон в том же положении, что и его напарник, а уже к третьей гонке становилось очевидно, кто из них первый».
Отвечая на вопрос о перспективах Шарля Леклера, босс Ferrari сказал: «Мы уверены, что в этом году он будет еще сильнее, чем в прошлом. Это та причина, которая побудила нас подписать с Шарлем многолетнее соглашение. Леклер – ровно тот гонщик, на которого Ferrari может рассчитывать в долгосрочной перспективе. Шарль имеет все шансы стать самым сильным гонщиком в истории Формулы 1».
Леклер выступает в Ferrari с 2019 года. В своем первом сезоне в Ferrari монегаск превзошел по очкам своего партнера Себастьяна Феттеля. В результате Скудерия решила не продлевать контракт с немцем: в 2021 году его место займет Сайнс.
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|Scuderia Ferrari
|Автор
|Антон Погорельский