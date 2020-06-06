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Формула 1 / Новость

«Он сможет стать чемпионом». Ferrari установила Сайнсу цель

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«Он сможет стать чемпионом». Ferrari установила Сайнсу цель
Автор:
, шеф-редактор
6 июн. 2020 г., 12:52

Босс итальянской команды пообещал, что исход борьбы между пилотами Скудерии решится на трассе

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто озвучил цель, которую поставил перед Карлосом Сайнсом на сезон-2021. Об этом глава команды рассказал в интервью газете Marca.

«Мы будем счастливы, если Карлос выступит на столь же высоком уровне, что и Шарль, и поможет команде осуществить верховную цель: завоевать Кубок конструкторов, – заявил Бинотто. – Полагаю, первый сезон Карлоса в Ferrari будет чуть более сложным [чем последующие], поскольку ему придется привыкать к команде и адаптироваться к машине. Именно поэтому мы не стали заключать с ним однолетний контракт.

Но я уверен: Карлос он очень быстр. Он сможет стать чемпионом.

Что касается того, кто будет первым, а кто вторым, то все решится на трассе. Так всегда было в нашей команде, даже во времена Шумахера. Михаэль начинал сезон в том же положении, что и его напарник, а уже к третьей гонке становилось очевидно, кто из них первый».

Отвечая на вопрос о перспективах Шарля Леклера, босс Ferrari сказал: «Мы уверены, что в этом году он будет еще сильнее, чем в прошлом. Это та причина, которая побудила нас подписать с Шарлем многолетнее соглашение. Леклер – ровно тот гонщик, на которого Ferrari может рассчитывать в долгосрочной перспективе. Шарль имеет все шансы стать самым сильным гонщиком в истории Формулы 1».

Леклер выступает в Ferrari с 2019 года. В своем первом сезоне в Ferrari монегаск превзошел по очкам своего партнера Себастьяна Феттеля. В результате Скудерия решила не продлевать контракт с немцем: в 2021 году его место займет Сайнс.

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Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс В Магазин
Команды Scuderia Ferrari
Автор Антон Погорельский

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