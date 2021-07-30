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«Он слишком плох». Риккардо попал под критику Ральфа Шумахера

Автор:
, редактор Motorsport-Total
Соавтор:
Адам Купер

Немецкий эксперт заявил, что пилоту McLaren надо срочно прибавлять, иначе его будущее в Ф1 вызывает серьезные вопросы

«Он слишком плох». Риккардо попал под критику Ральфа Шумахера

Спустя полгода после перехода в McLaren Даниэль Риккардо по-прежнему не может выступать на уровне своего напарника Ландо Норриса. Если британец постоянно сражается в пятерке лидеров, заработал 113 очков и идет третьим в общем зачете, то австралийскому гонщику лишь в Сильверстоуне удалось впервые финишировать в первой пятерке, а в его активе сейчас всего 50 баллов. 

И хотя скорость победителя семи Гран При в паддоке не подвергается сомнениям, уже можно услышать голоса тех, кто предрекает Риккардо скорое завершение карьеры, если тот не сможет заметно прибавить.

«Он выступает хуже своих возможностей, – сказал в эфире Sky экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер. – Если так будет продолжаться, мне кажется, по ходу летнего перерыва в McLaren серьезно задумаются о том, хотят ли они продолжать сотрудничество с ним в будущем году. 

Риккардо сейчас слишком плох. Мне будет очень интересно посмотреть, как [руководитель команды] Андреас Зайдль справится с этой ситуацией». 

Сам Даниэль так объяснял свои сложности за рулем McLaren: «Обычно ты рассчитываешь, что проблемы начинаются тогда, когда ты пробуешь атаковать изо всех сил. Но у нас картина получается обратной. Я не могу вывести машину к пределу». 

Он добавил: «Мне нужно найти больше скорости, а для этого требуется чувствовать себя заодно с машиной. Для меня это не в новинку, я знаком с этим процессом».

В Сильверстоуне Риккардо оборонял свое пятое место от прессинга Карлоса Сайнса – и смог остаться впереди. Австралиец назвал этот опыт очень полезным: «Он оказал на меня серьезное давление, заставив проходить некоторые повороты иначе. От этого мои ощущения того, где находятся пределы, стали немного лучше». 

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