«Он слишком добрый». В Williams решили переделать Элбона
По мнению технического директора Франсуа Ксавье-Демезона, со своим нынешним характером пилоты будет сложно пробиться к успеху
Потеряв место в Red Bull в конце 2020 года, Алекс Элбон после недолгих выступлений в DTM сумел вернуться в Формулу 1 и начать новую страницу карьеры в Wililams. Англо-тайский гонщик стал новым лидером этой команды и четырежды по ходу прошедшего чемпионата приносил ей очки.
История отношений Алекса с Williams продолжится в 2023-м. Технический директор команды из Гроу Франсуа Ксавье-Демезон отметил, что 26-летний пилот принес большую пользу благодаря своему опыту и техническим навыкам.
«Он действительно помог нам, – рассказал француз в интервью пресс-службе Ф1. – Мы ведь только инженеры, нам нужен кто-то, кто задаст направление для работы. Опыт Алекса оказался очень кстати, он выбрал верное направление».
Алекс Элбон, Williams
Фото: Эрик Юниус
В то же время, Демезон пообещал повлиять на гонщика, чтобы тот начал иначе вести себя внутри коллектива.
«Он добрый и вежливый человек – иногда даже слишком, – объяснил технический директор. – Ему стоит стать пожестче с командой, почаще давить на нас. Я как раз работаю над этим вопросом.
Каждый день я говорю ему: "Парень, ты должен стать…". Ну, знаете, тем словом, которое я не хотел бы произносить. Если ты нацелен выиграть чемпионат мира, то просто обязан быть таким».
В новом сезоне Ф1 вместо Николя Латифи выступать за Williams вместе с Элбоном будет американский дебютант Логан Сарджент.
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