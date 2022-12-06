«Он слишком добрый». В Williams решили переделать Элбона

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Потеряв место в Red Bull в конце 2020 года, Алекс Элбон после недолгих выступлений в DTM сумел вернуться в Формулу 1 и начать новую страницу карьеры в Wililams. Англо-тайский гонщик стал новым лидером этой команды и четырежды по ходу прошедшего чемпионата приносил ей очки.

История отношений Алекса с Williams продолжится в 2023-м. Технический директор команды из Гроу Франсуа Ксавье-Демезон отметил, что 26-летний пилот принес большую пользу благодаря своему опыту и техническим навыкам.

«Он действительно помог нам, – рассказал француз в интервью пресс-службе Ф1. – Мы ведь только инженеры, нам нужен кто-то, кто задаст направление для работы. Опыт Алекса оказался очень кстати, он выбрал верное направление».

Алекс Элбон, Williams Фото: Эрик Юниус

В то же время, Демезон пообещал повлиять на гонщика, чтобы тот начал иначе вести себя внутри коллектива.

«Он добрый и вежливый человек – иногда даже слишком, – объяснил технический директор. – Ему стоит стать пожестче с командой, почаще давить на нас. Я как раз работаю над этим вопросом.

Каждый день я говорю ему: "Парень, ты должен стать…". Ну, знаете, тем словом, которое я не хотел бы произносить. Если ты нацелен выиграть чемпионат мира, то просто обязан быть таким».

В новом сезоне Ф1 вместо Николя Латифи выступать за Williams вместе с Элбоном будет американский дебютант Логан Сарджент.