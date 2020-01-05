«Он сел за руль – и началось полное безумие». Рассказ первого инструктора Жиля Вильнева

Чтобы участвовать в гоночных соревнованиях, любой желающий должен прежде всего озаботиться получением лицензии. Это не слишком сложный процесс, который включает теоретический курс об особенностях поведения автомобиля, траекториях, судейских флагах и правилах поведения на трассе. За этим следуют практические занятия, где кандидат должен продемонстрировать свои умения инструктору.

В первой половине 70-х подобный курс в канадском отделении гоночной школы Джима Расселла прослушал молодой и полный амбиций Жиль Вильнев, которому в скором будущем суждено было стать одной из самых ярких звезд Формулы 1.

Особенность обучения в его случае состояла в том, что Жиль действительно прошел подготовку – но уже после того, как провел свои первые гонки! А до этого искусство управлять машиной на высокой скорости он постигал своими силами. зачастую на обычных улицах и дорогах.

Еще до того, как сесть за руль гоночного автомобиля, Вильнев успешно выступал в соревнованиях на снегоходах. А в 1973-м он дебютировал в формульных гонках – дело было на небольшом автодроме «Сен-Эсташ» в пригороде Монреаля. Готовиться к первым стартам канадцу помогал инструктор Марк Кантен, бывший мотогонщик, ныне работающий телеведущим гонок NASCAR.

Он рассказал Motorsport.com о подробностях давних событий.

«В то время я и знать не знал никакого Вильнева, но мне позвонил знакомый из автомобильной федерации Квебека, Роджер Пирт, и рассказал о нем, – поведал Кантен. – Жиль незадолго до этого купил машину Формулы Ford. Их строил местный производитель Жан-Пьер Сен-Жак для гонок чемпионата Квебека.

Чтобы претендовать на национальную лицензию, Вильнев должен был пройти обучающий курс и провести несколько местных соревнований. Так как до старта сезона оставалось совсем мало времени, федерация попросила меня взяться за работу с Жилем, начав с нескольких частных занятий».

Жиль Вильнев, 1977 год Фото: Motorsport Images

Он продолжил: «Это был апрель 1973-го, и в субботу я поехал на трассу "Сен-Эсташ". Там меня уже ждал невысокий паренек за рулем Ford Capri V6. Помню, мне еще бросился в глаза комплект совершенно новой резины Dunlop SP36. Я поинтересовался, как он оказался внутри – и получил ответ, что ключ от въездных ворот ему дал сам Клод Обен, владелец трассы».

После краткого теоретического курса Кантен занял место за рулем Capri, а Вильнев, которому в ту пору было 23 года, устроился на пассажирском сиденье. Они совершили несколько кругов, инструктор показал ключевые точки гоночного кольца, а затем они поменялись местами.

«Едва Вильнев разогнался, как началось полное безумие, – рассказал собеседник Motorsport.com. – Все повороты он проходил в скольжении, при этом сохраняя полный контроль над машиной. В гонках на снегоходах он привык преодолевать виражи на скорости 160 км/ч и едва ли не на каждом круге менять траектории, так как рассмотреть что-то на засыпанном снежной пылью льду все равно не было возможности.

Так что он выучился пилотировать по ощущениям, и за рулем автомобиля действовал точно так же».

«Мне сразу же стало ясно, что этот парень обладает удивительным талантом, – продолжил Кантен. – Однако я стал убеждать его, что надо ехать медленнее, избегать скольжений и точнее придерживаться траектории. В какой-то момент даже попросил остановиться и провел с ним беседу. Он не спорил и не перебивал, лишь отвечая время от времени "Да, сэр".

Мы вновь выехали на трассу и продолжили занятие. Во второй половине дня я искусственно усложнил ему трассу, а затем попросил поездить в обратном направлении. В самом конце он вернулся на изначальную конфигурацию – и был уже не просто быстр, но и очень стабилен при прохождении кругов».

Жиль Вильнёв, March 75B, Формула Atlantic, 1975 год Фото: Ги Бельрив

Тот день произвел на инструктора глубокое впечатление. «Мы уехали с трассы и остановились в придорожном ресторанчике. Он угостил меня бургером, а затем спокойно и без лишних эмоций поделился своими планами.

Жиль сказал, что собирается с первой попытки стать чемпионом Формулы Ford, и это только начало: "Я буду доминировать в этих гонках. Я уже опробовал машину, она совсем не быстрая, а ее настройки очень простые. Тут даже переживать не стоит.

Потом планирую перейти в Формулу Atlantic. Там техника посложнее, управлять ей уже не так просто. Но все равно реально выиграть гонку уже в дебютном сезоне, а на следующий год победить всех в споре за титул. Но что делать после этого, я пока не определился. Что думаешь насчет Формулы 2?"

В этом был весь Жиль. Он провел на трассе несколько часов, но уже планировал карьеру на несколько лет. И должен сказать, ему удалось предсказать все практически безупречно! Когда он получал свою первую лицензию, то уверил всех в нашей федерации, что имеет прекрасные шансы добраться и до Ф1. Будущее показало, что он не ошибся и в этом».

В 1973 году Вильнев действительно выиграл «в одни ворота» чемпионат Формулы Ford в Квебеке, перебрался в Формулу Atlantic и завоевал в ней два титула, а уже в 1977-м дебютировал за рулем McLaren в Формуле 1. Но об этом – как-нибудь в другой раз.