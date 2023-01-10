«Он сам захотел уйти». Бин Сулайем раскрыл детали истории с Маси
Спустя почти год после скандала вокруг австралийского судьи стал известны любопытные подробности этой истории
Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси оказался под огнем серьезной критики после того, как допущенные им в Абу-Даби нарушения серьезно повлияли на определение чемпиона мира 2021 года.
Вопрос о дальнейшей судьбе Маси стал одним из первых, которым пришлось заниматься вновь избранному президенту FIA Мохаммеду Бин Судлайему. Тот пообещал не спешить с выводами, но уже в середине февраля было объявлено, что австралиец покинет свой пост. Ему пообещали новую должность, но в скором времени Майкл окончательно ушел из FIA.
На Ралли Дакар, где в эти дни гостит Бин Сулайем, он рассказал, что Маси и сам не хотел оставаться главным судьей Ф1 после всего, что случилось.
«Это был и его выбор тоже, – объяснил чиновник. – Мы говорили с ним с самого начала. Имели место человеческие ошибки, и я чувствовал, что он тоже не хочет продолжения – из-за всей той токсичности, которая началась в социальных сетях.
Мы все обсудили, и я заверил его, что это несправедливо. FIA всегда поддерживала его».
Бин Сулайем добавил: «Такая же история произошла с другой нашей судьей, Сильвией Беллот. Да и другие получали угрозы. Что говорить, даже мне присылали их, требуя изменить результаты. Хотя я, конечно, не воспринимал это всерьез.
Сейчас мы выступаем против токсичности в социальных сетях, так как она влияет на спорт. Я твердо уверен, что если мы не займет жесткую позицию в этом вопросе, это может нанести непоправимый ущерб будущему спорта».
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«Он сам захотел уйти». Бин Сулайем раскрыл детали истории с Маси
Спустя почти год после скандала вокруг австралийского судьи стал известны любопытные подробности этой истории
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