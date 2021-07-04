«Он сам выехал в гравий». Норрис назвал маневр Переса «тупым»

После лучшей в карьере квалификации Ландо Норрис стартовал в Шпильберге с первого ряда. Он удержал позицию в дебюте, однако по ходу рестарта на четвертом круге на британца начал наседать Серхио Перес.

В четвертом повороте пилот Red Bull избрал внешний радиус для атаки и выехал в гравий. Судьи сочли, что Норрис не оставил сопернику места на трассе – и оштрафовали на пять секунд. Из-за этого по ходу волны пит-стопов Ландо смог опередить Валттери Боттас, лишив британца возможности впервые в Ф1 финишировать вторым.

Уже по ходу дистанции Ландо сказал инженеру по радио: «Чего этот парень вообще ожидал, будучи снаружи?».

После финиша он рассказал, что испытывает смешанные эмоции: «Сейчас я рад, но в то же время огорчен. Мы должны были занять второе место».

Норрис пояснил: «Он [Перес] попробовал обогнать по внешнему радиусу, что было довольно тупо. Он сам выехал с трассы, я даже не выдавливал его.

Потому я и расстроен – но в то же время доволен третьим местом. Наш темп был очень хорош».

В концовке Ландо преследовал Боттаса, но так и не получил шанса атаковать его.

«Думаю, с нашей скоростью было несложно удерживаться за ним даже в "грязном" воздухе, – объяснил пилот McLaren. – Но все же недостаточно близко, чтобы иметь возможность использовать DRS.

Как только я приближался на расстояние меньше секунды, сразу становилось намного сложнее.

Здорово, что получалось бороться с ними. Это, пожалуй. первая гонка за много лет, когда мы могли всерьез соперничать с Mercedes и Red Bull. Надеюсь, это получится у нас снова».