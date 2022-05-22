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Формула 1 / Гран При Испании Новость

«Он сам все поймет». Босс Red Bull ответил Пересу

Кристиан Хорнер отреагировал на недовольство своего пилота по поводу командных приказов

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«Он сам все поймет». Босс Red Bull ответил Пересу
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После финиша на втором месте в Гран При Испании Серхио Перес сказал команде по радио, что намерен позже обсудить ее тактические действия. 

По ходу дистанции сам мексиканец дважды пропускал без борьбы лидера «Быков» Макса Ферстаппена, а вот когда возникла необходимость в обратных действиях, мостик Red Bull не стел проводить рокировку гонщиков. 

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По мнению главы RBR Кристиана Хорнера, когда Перес сможет увидеть события гонки в полном объеме, он сам убедится в правоте принятых решений. 

«Мы отвечаем за то, чтобы обе наши машины доехали до финиша, а пилоты принесли как больше очков, – объяснил британец в эфире Sky Sports. – Разумеется, в тот момент Серхио не мог видеть общей картины, а сейчас у него есть возможность во всем разобраться. Ему предстояло провести очень длинный отрезок на том комплекте Medium. 

Команда видела, что у Макса есть большое преимущество по резине. Не стоило рисковать с барахлящей DRS, когда температура скакала туда-сюда. Так что мы поступили совершенно правильно».

Хорнер добавил: «умаю, мы действительно все обсудим и он [Перес] сам поймет сюжет этой гонки. Ему предстояло проехать на одних шинах почти 30 кругов, так как нам требовалось в случае необходимости реагировать на действия [Джорджа] Расселла.   

В запале борьбы ты можешь не понимать этого. С другой стороны, если ты не пробуешь добиться своего, то просто недостаточно хорошо делаешь свою работу».

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