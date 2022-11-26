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«Он раздражающе хорош». В Red Bull увидели Феттеля в роли босса

По мнению доктора Марко и Кристиана Хорнера, четырехкратный чемпион мира обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться успеха в Формуле 1 в новом качестве

Бьорн Смит
Автор:
, редактор (Нидерланды)
«Он раздражающе хорош». В Red Bull увидели Феттеля в роли босса
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Гран При Абу-Даби подвел черту под долгой и успешной карьерой Себастьяна Феттеля в Формуле 1. За 16 лет немец провел в общей сложности 299 гонок, выиграл 53 из них и завоевал четыре чемпионских титула. 

Сам пилот не исключил, что в будущем вернется в чемпионат, но уже в другой роли. Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, который в свое время стоял у истоков успехов Себа, сказал, что в команде из Милтон-Кинса уже готовятся к такому развитию событий. 

«Вовсе не исключено, что он станет одним из топ-менеджеров», – сказал австриец в интервью Sky Sports Германия.

В субботу после квалификации на «Яс-Марине» Феттель провел переговоры с Марко и главой RBR Кристианом Хорнером. Консультант рассказал, о чем шла речь: «Это была обычная беседа. Думаю, если он захочет опробовать себя в роли руководителя, это у него получится. Мы лишь бросили зерна в землю, теперь посмотрим, к чему это приведет».   

Хельмут добавил: «У него определенно есть потенциал для этой работы. А еще – очень подходящий склад характера». 

Хорнер высказался даже более конкретно: «Себастьян – один из тех людей, кто раздражающе хорош во всем, чем занимается. И если он решит выбрать такую карьеру, то и на командном мостике тоже проявит себя. 

Он разбирается в людях и понимает их ценность. Он умеет видеть тот вклад, который каждый вносит в общий успех. Но решение о том, чем он захочет заниматься, полностью за ним».

В Red Bull дали понять, что будут готовы предложить Феттелю соответствующую должность. 

«Мы услышали его мысли, у нас две команды, мы открыты к сотрудничеству, – сказал Марко. – При этом Себастьяну важно помнить про одно важное отличие [от работы пилота]: день менеджера начинается раньше, завершается позже, а зарабатывает только малую долю от гонорара гонщика».  

С 2023 года в Red Bull вернется другое пилот, прежде покинувший команду. Даниэль Риккардо, одержавший на машинах с красным быком семь побед в Гран При, станет в Милтон-Кинсе запасным гонщиком

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