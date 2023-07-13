«Он рассуждает о справедливости». Монтойя посмеялся над Льюисом

Льюис Хэмилтон не выиграл ни одной гонки после того, как в Больших Призах с 2022 года радикально изменился регламент. Возвращение граунд-эффекта вывело в безоговорочные лидеры Ф1 команду Red Bull – из 32 состоявшихся гонок ее пилоты выиграли 27.

В последнее время Хэмилтон часто повторяет, что такое доминирование вредит спорту. Эти слова неизбежно заставляют многих вспомнить период 2014-20 годов, когда сам Льюис и его команда Mercedes одерживали одну победу за другой.

Экс-пилот Ф1 Хуан-Пабло Монтойя затронул тему доминирования в своей колонке для MyBetting.

Колумбиец сказал: «Меня веселит, когда Льюис начинает говорить: "Это нечестно, это несправедливо". Он уже сделал прогноз, что Макс [Ферстаппен] будет чемпионом и в следующем году.

Но давайте-ка вспомним недавний период его собственного доминирования и спросим себя: "А стали ли те успехи следствием мастерства пилота – или скорости его машины?".

Кстати, Льюис, мы все радовались твоим победам в то время».

Хуан-Пабло Монтойя Фото: Бретт Фармер / Motorsport Images

При этом Монтойя отметил, что нынешняя Формула 1 радует болельщиков своей непредсказуемостью – если вынести Red Bull за скобки, все остальные позиции меняются чуть ли не на каждом Гран При.

«Сейчас интерес в том, что просто невозможно предсказать, кто и с кем будет сражаться в следующий уик-энд, – объяснил победитель семи Гран При. – Прежде все было ожидаемо: пара Mercedes впереди, затем Mercedes, Ferrari, а следом уже все остальные.

Сейчас просто невозможно спрогнозировать, кто займет места с третьего по 12-е. Даже Williams легко может оказаться в этой группе.

Потому, мне кажется, правила работают очень здорово. Разрывы сокращаются. Думаю, это во многом следствие лимита бюджетов».

47-летний колумбиец добавил: «В Red Bull смогли значительно продвинуться вперед. Они знают, что делают, и справляются с работой лучше всех остальных. Но все остальные – в одной плотной группе, и это прекрасно.

Вдобавок, это дает болельщикам множество тем для обсуждения».