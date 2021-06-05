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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру

После сложного начала Гран При в Баку пилоты Mercedes прибавили в скорости – а босс команды отреагировал на слова своего коллеги из Red Bull

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру

После чувствительного поражения в Монако, где Валттери Боттас сошел, а Льюис Хэмилтон финишировал только седьмым, в команде Mercedes очень рассчитывали на возвращение в число лидеров по ходу уик-энда в Азербайджане. Однако по итогам пятницы ни один из гонщиков не вошел даже в десятку быстрейших. 

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В субботу утром Льюис показал третью скорость, хотя такой результат отчасти стал возможен благодаря тому, что сэр семикратный очень удачно поймал слип-стрим на длинной прямой. Боттас же остался только 13-м.

«Гран При начался для нас совсем не так. как мы рассчитывали, – сказал в эфире Sky Sports глава Mercedes Тото Вольф. – Потому в финальной тренировке мы экспериментировали гораздо больше обычного и добавили к обычной программе кое-что новое. Это принесло ощутимую пользу. Пока наша машина не самая быстрая, но теперь мы знаем, как ускорить ее к квалификации». 

Австриец не стал вдаваться в подробности изменений, но сказал, что они связаны с аэродинамическим балансом и условиями работы резины. Он добавил: «Не стоит переоценивать слип-стрим, он дает здесь три-четыре десятых, но при этом разбалансирует машину. Впрочем, наши пилоты. конечно, будут стараться воспользоваться им [в квалификации]».

Говоря о причинах сложностей, Вольф отметил: «В целом наша машина вполне хороша почти на всех трассах. Но узкие извилистые медленные участки не очень подходят ей. Это было видно в Монако, а здесь мы теряем все время в одной повороте у старого города.

Но мы продолжаем работу. Хладнокровно снимаем один вопрос за другим. Никто и не думает нервничать».

В пятницу глава Red Bull Кристиан Хорнер сделал выпад в адрес самого Тото – сказав, что в истории с гибкими крыльями тому было бы лучше помалкивать. Вольф не оставил эти слова без внимания.

«Кристиан – просто пустозвон, которому нравится красоваться перед камерами, – сказал глава Mercedes. – Очень легко бросаться словами, когда твоя машина быстрее всех. Ему бы стоило вести себя поскромнее».

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Тото Вольф , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing , Mercedes

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