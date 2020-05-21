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Формула 1 / Новость

«Он просто идиот!» Как один босс Ferrari помешал другому возглавить Формулу 1

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«Он просто идиот!» Как один босс Ferrari помешал другому возглавить Формулу 1
Автор:
, редактор
21 мая 2020 г., 09:59

Экклстоун был готов уступить пост ди Монтедземоло. Помешала зависть другого итальянца

Лука ди Монтедземоло стал президентом Ferrari в 1991 году и пробыл на этом посту 23 года. При нем Скудерия пережила самый успешный период в своей истории, пять раз подряд выиграв чемпионат с Михаэлем Шумахером. 

Однако, в 2014 году ди Монтедземоло проиграл борьбу за власть в Ferrari главе FIAT Серджо Маркьонне, после чего был вынужден покинуть свой пост. Уйди из Скудерии, ди Монтедземоло устроился в авиакомпанию Alitalia. Но по словам самого функционера, его ждала совсем другая роль.

Президент Ferrari Лука ди Монтедземоло с гонщиками команды Рубенсом Баррикелло и Михаэлем Шумахером на презентации машины F2005

Президент Ferrari Лука ди Монтедземоло с гонщиками команды Рубенсом Баррикелло и Михаэлем Шумахером на презентации машины F2005

Фото: Motorsport Images

 

Итальянец должен был возглавить компанию CVC, на тот момент владевшую Формулой 1. Правивший чемпионатом Берни Экклстоун был готов уступить ему эту роль, но назначение заблокировал все тот же Маркьонне. По словам самого ди Монтедземоло, он узнал об этом благодаря одному из руководителей Mercedes Ники Лауде, который скончался в прошлом году.

«Я никогда не забуду звонка Ники после того, как я ушел из Ferrari, – рассказал ди Монтедземоло La Gazzetta dello Sport. – А также то, что он для меня сделал, узнав от Берни Экклстоуна, что Маркьонне встал на пути моего назначения главой CVC.

Я должен был стать там директором, а Экклстоун был бы почетным президентом. Ники был в ярости, кричал: «Да он просто идиот! Он ничего не понимает! Итальянец на этом посту, да еще с твоей репутацией – он просто завидует!

Это было восхитительно. И не забывайте, что Ники представлял Mercedes и поддерживал назначение главой Ф1 человека, который всего десять дней как ушел из Ferrari».

Ники Лауда и Лука ди Монтедземоло

Ники Лауда и Лука ди Монтедземоло

Фото: Sutton Images

Примечательно, что теперь 72-летний ди Монтедземоло может занять другой руководящий пост. По данным итальянских СМИ итальянец при поддержке все того же Экклстоуна и Флавио Бриаторе попытается стать президентом FIA в 2021 году.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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