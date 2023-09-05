«Он позволил это…». Росберг подметил странность в действиях Леклера

Пилоты Ferrari финишировали в домашней гонке третьим и четвертым с разницей в 0,18 секунды. При этом на последних кругах Карлос Сайнс и Шарлем Леклером устроили весьма жесткий поединок, в котором испанец на изношенной резине не без труда удержался впереди.

Эксперт Sky Sports Нико Росберг обратил внимание на слова Леклера сразу после финиша. По мнению немца, определенные сигналы указывают, что внутренняя иерархия в Скудерии в последнее время поменялась – и теперь монегаск уже не является безоговорочным лидером команды.

«Я отлично помню гонку в Бахрейне [в 2014 году], когда сам говорил после финиша о том, что еще никогда не получал такого удовольствия за рулем, – рассказал Нико в подкасте Sky. – Но эти слова были бесконечно далеки от правды. На самом деле я был рассержен и зол, так как финишировал вторым за Льюисом [Хэмилтоном]. И никакого удовольствия там не было и близко.

Знаете, гонщики ведь должны создавать весь этот Голливуд, мы просто не можем всегда говорить правду, так как это приведет к неправильным последствиям.

Именно поэтому я внимательно смотрел на Шарля: его только что побил напарник, причем однажды откровенно вывез его с трассы: в "эске" Карлос заблокировал колеса, и Шарлю пришлось отруливать в сторону и выезжать за белую линию.

И после такого Шарль сказал, что это был прекрасный день, все очень здорово, и он даже выпьет с Карлосом пива. Я смотрел на все это и думал – искренне он это или все же исполняет Нико и в действительности испытывает совсем иные чувства? И в итоге мне показалось, что он правда чувствует то, о чем говорит.

И тогда меня посетила следующая мысль: что-то он стал слишком приятным парнем. Ведь еще за день до этого он проиграл [квалификацию] только из-за тактики команды. Шарль позволил Ferrari сделать так, что это он дважды разгонял Карлоса в слип-стриме по ходу третьего сегмента. Обычно кто-то помогает напарнику в первой попытке, а во второй роли меняются.

Может, конечно, Леклер и впрямь такой замечательный. Но… я бы сказал, что для Ф1 это как-то слишком».

Ранее об усилении позиций Сайнса в Ferrari писал наш эксперт Олег Карпов.