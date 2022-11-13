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После рестарта за 11 кругов до финиша Серхио Перес, занимавший на тот момент третью позицию, оказался в сложной ситуации, так как более жесткие шины Soft не позволяли ему бороться с соперниками.

Гонщик пропустил обоих представителей Ferrari и даже Фернандо Алонсо на Alpine, став шестым. Следом за ним в этот момент оказался Фернандо Алонсо, которого еще в дебюте отбросило далеко назад столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Так как Перес ведет спор за звание вице-чемпиона мира с Шарлем Леклером, инженер гонщика Хью Берд попросил того пропустить Ферстаппена – с условием, что тот вернет позицию, если не сможет опередить Алонсо и Леклера. Серхио без борьбы отъехал в сторону, открыв дорогу напарнику.

Макс тоже получил от своего инженера Джанпьеро Ламбьязе соответствующие инструкции.

Однако план Red Bull не удался: Ферстаппен так и остался позади Алонсо. Однако вместо того, чтобы замедлиться под клетчатым флагом и вернуть позицию, голландец пересек линию финиша шестым.

«Макс, в чем дело?», – спросил Ламбьязе.

Тот ответил: «Я уже говорил тебе в прошлый раз. Не просите меня о таком никогда. Это понятно? Я уже высказал свои аргументы и по-прежнему придерживаюсь их».

Теперь в преддверии финальной гонки Перес и Леклер сравнялись по очкам, причем у Шарля, вдобавок, больше побед.

Пересекая линию финиша, Серхио произнес по радио: «"ng история показала, каков он [Ферстаппен] на самом деле». Глава Red Bull Кристиан Хорнер вышел на связь и извинился перед гонщиком.

Есть основания думать, что Макс таким образом напомнил напарнику и команде о событиях в Монако, где авария Переса в финале квалификации не позволила Максу побороться за поул, который достался мексиканцу. На следующий день Серхио выиграл и гонку, а Ферстаппен остался только третьим.