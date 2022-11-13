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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Он показал, каков на самом деле». Перес разозлился на Ферстаппена

Мексиканца не устроило, что партнер по Red Bull не пропустил его вперед на финише Гран При Бразилии

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
«Он показал, каков на самом деле». Перес разозлился на Ферстаппена
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После рестарта за 11 кругов до финиша Серхио Перес, занимавший на тот момент третью позицию, оказался в сложной ситуации, так как более жесткие шины Soft не позволяли ему бороться с соперниками. 

Гонщик пропустил обоих представителей Ferrari и даже Фернандо Алонсо на Alpine, став шестым. Следом за ним в этот момент оказался Фернандо Алонсо, которого еще в дебюте отбросило далеко назад столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Так как Перес ведет спор за звание вице-чемпиона мира с Шарлем Леклером, инженер гонщика Хью Берд попросил того пропустить Ферстаппена – с условием, что тот вернет позицию, если не сможет опередить Алонсо и Леклера. Серхио без борьбы отъехал в сторону, открыв дорогу напарнику.

Макс тоже получил от своего инженера Джанпьеро Ламбьязе соответствующие инструкции. 

Однако план Red Bull не удался: Ферстаппен так и остался позади Алонсо. Однако вместо того, чтобы замедлиться под клетчатым флагом и вернуть позицию, голландец пересек линию финиша шестым. 

«Макс, в чем дело?», – спросил Ламбьязе. 

Тот ответил: «Я уже говорил тебе в прошлый раз. Не просите меня о таком никогда. Это понятно? Я уже высказал свои аргументы и по-прежнему придерживаюсь их».

Теперь в преддверии финальной гонки Перес и Леклер сравнялись по очкам, причем у Шарля, вдобавок, больше побед. 

Пересекая линию финиша, Серхио произнес по радио: «"ng история показала, каков он [Ферстаппен] на самом деле». Глава Red Bull Кристиан Хорнер вышел на связь и извинился перед гонщиком. 

Есть основания думать, что Макс таким образом напомнил напарнику и команде о событиях в Монако, где авария Переса в финале квалификации не позволила Максу побороться за поул, который достался мексиканцу. На следующий день Серхио выиграл и гонку, а Ферстаппен остался только третьим. 

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