«Он показал, что настроен серьезно». Марко вновь похвалил Переса
Гоночный консультант Red Bull во второй раз за два дня нашел хорошие слова в адрес мексиканского пилота, хотя тот не продемонстрировал по ходу субботних заездов в Остине ничего выдающегося
Поклонникам Ф1, которые следят за главными темами спорта, хорошо известно, что на неделе между Гран При Катара и США с легкой руки телевизионщиков из Globo все разом заговорили о разногласиях в руководстве Red Bull Racing.
Якобы противоречия между главой команды Кристианом Хорнером и «серым кардиналом» Хельмутом Марко достигли такого уровня, что топ-менеджерам концерна пришлось обсуждать вопрос об отказе от дальнейшего сотрудничества с австрийцем. Одним из камней преткновения называли будущее Серхио Переса, которого Марко подвергал регулярной критике.
Сами фигуранты все отрицали, но вскоре стало понятно, что какие-то движения за кулисами RBR действительно происходят.
Между тем, в пятницу на Гран При в Остине Марко произнес в адрес Переса слова, которые по меркам сурового австрийца можно считать настоящей похвалой: «Он явно смог прибавить».
В субботу Серхио стал седьмым в квалификации спринта, а в короткой гонке финишировал пятым, в 22 секундах позади своего победившего напарника Макса Ферстаппена. Несмотря на это, гоночный консультант вновь был настроен позитивно.
«Может показаться, что его отставание от Макса в квалификации оказалось довольно большим, целых полсекунды, – сказал Марко в интервью Sky Германия. – Но если посмотреть по секторам, картина выглядит иначе. Десятая там, пять сотых здесь…
Чеко нужно научиться лучше собирать отдельные сектора в быстрый круг, но его дела явно идут в гору. Так что в дальнейшем мы ожидаем от него еще более высоких результатов».
Следом консультант и вовсе высказался про Переса в совершенно нетипичном для себя ключе.
«Знаете, обычно для подготовки к Гран При пилоты проводят на симуляторе по одному дню, – рассказал 80-летний австриец. – Но он по своей инициативе решил отработать сразу три.
Это показывает, что Серхио настроен серьезно и хочет сделать все возможное, чтобы вновь обрести прежнюю скорость».
Перес заработал всего пять очков за три предыдущих Гран При, что сделало его мишенью для критики. В главной гонке Гран При США мексиканец будет стартовать девятым.
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