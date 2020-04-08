«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа

Первые два сезона после окончания выступлений в картинге Себастьян Феттель провел в Формуле BMW, став в итоге чемпионом. Эту молодежную серию в те годы курировал глава гоночных программ баварского концерна Марио Тайссен, который впоследствии активно содействовал карьере немца и сделал возможным его дебют в Ф1.

В очередном выпуске подкаста Starting Grid Тайссен вспомнил события 2003-04 годов, отметив особенный подход, которого не было ни у кого из соперников Себа.

«Он всегда просыпался за четыре часа до гонки, – рассказал Марио. – Даже если стартовать надо было в 8 утра, это ничего не меняло. А такое случалось нередко, ведь Формула BMW была лишь серией поддержки.

Он готовился, делал физические упражнения, чтобы подойти к гонке в наилучшей форме. Ни у кого больше не было такой физической программы. В это время его не интересовало ничто вокруг, он целиком отдавал себя программе подготовки – и это впечатляло».

Говоря о нынешнем Феттеле, его бывший босс отметил: «Сейчас мы общаемся уже не столь близко, как раньше. Но характер людей не меняется. Уверен, что профессионализм, отличавший его прежде, никуда не делся. То же самое вы могли видеть у Михаэля Шумахера».