«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа
По словам Марио Тайссена, у немецкого гонщика был собственная программа подготовке к гонкам, от которой он не отказывался ни в каких обстоятельствах
Первые два сезона после окончания выступлений в картинге Себастьян Феттель провел в Формуле BMW, став в итоге чемпионом. Эту молодежную серию в те годы курировал глава гоночных программ баварского концерна Марио Тайссен, который впоследствии активно содействовал карьере немца и сделал возможным его дебют в Ф1.
Читайте также:
В очередном выпуске подкаста Starting Grid Тайссен вспомнил события 2003-04 годов, отметив особенный подход, которого не было ни у кого из соперников Себа.
«Он всегда просыпался за четыре часа до гонки, – рассказал Марио. – Даже если стартовать надо было в 8 утра, это ничего не меняло. А такое случалось нередко, ведь Формула BMW была лишь серией поддержки.
Он готовился, делал физические упражнения, чтобы подойти к гонке в наилучшей форме. Ни у кого больше не было такой физической программы. В это время его не интересовало ничто вокруг, он целиком отдавал себя программе подготовки – и это впечатляло».
Говоря о нынешнем Феттеле, его бывший босс отметил: «Сейчас мы общаемся уже не столь близко, как раньше. Но характер людей не меняется. Уверен, что профессионализм, отличавший его прежде, никуда не делся. То же самое вы могли видеть у Михаэля Шумахера».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты