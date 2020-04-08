Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
168 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа

Поделились
Комментарии
«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа
Автор:
, Ответственный редактор
8 апр. 2020 г., 11:08

По словам Марио Тайссена, у немецкого гонщика был собственная программа подготовке к гонкам, от которой он не отказывался ни в каких обстоятельствах

Первые два сезона после окончания выступлений в картинге Себастьян Феттель провел в Формуле BMW, став в итоге чемпионом. Эту молодежную серию в те годы курировал глава гоночных программ баварского концерна Марио Тайссен, который впоследствии активно содействовал карьере немца и сделал возможным его дебют в Ф1.

Читайте также:

В очередном выпуске подкаста Starting Grid Тайссен вспомнил события 2003-04 годов, отметив особенный подход, которого не было ни у кого из соперников Себа. 

«Он всегда просыпался за четыре часа до гонки, – рассказал Марио. – Даже если стартовать надо было в 8 утра, это ничего не меняло. А такое случалось нередко, ведь Формула BMW была лишь серией поддержки. 

Он готовился, делал физические упражнения, чтобы подойти к гонке в наилучшей форме. Ни у кого больше не было такой физической программы. В это время его не интересовало ничто вокруг, он целиком отдавал себя программе подготовки – и это впечатляло».

Говоря о нынешнем Феттеле, его бывший босс отметил: «Сейчас мы общаемся уже не столь близко, как раньше. Но характер людей не меняется. Уверен, что профессионализм, отличавший его прежде, никуда не делся. То же самое вы могли видеть у Михаэля Шумахера».

Читайте также:

Следующая новость
Квят рассказал о «Ну, погоди!», Газманове и римском императоре

Предыдущая новость

Квят рассказал о «Ну, погоди!», Газманове и римском императоре
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков

2
Формула 1

Квят рассказал о «Ну, погоди!», Газманове и римском императоре

36мин
3
Формула 1

Квят назвал любимый город в России. Сможете его угадать?

4
Формула 1

СМИ: Сезон Формулы 1 стартует в июле двумя гонками в Австрии

5
Формула 1

Чандок: Машина Формулы 1 должна приводить новичка в ужас

Последние видео

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 00:00
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Самое важное:

«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа
F1

«Он вставал в 4 часа утра». Бывший босс Феттеля вспомнил юность Себа

Квят рассказал о «Ну, погоди!», Газманове и римском императоре
F1

Квят рассказал о «Ну, погоди!», Газманове и римском императоре

Чандок: Машина Формулы 1 должна приводить новичка в ужас
F1

Чандок: Машина Формулы 1 должна приводить новичка в ужас

Экс-пилот Ф1: В футбол играют по средам – и Ф1 может гонять
F1

Экс-пилот Ф1: В футбол играют по средам – и Ф1 может гонять

Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков
F1

Клуб 100. Гонщики, заработавшие в Ф1 больше сотни призовых кубков

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.