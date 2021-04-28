Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы Следующая / Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Формула 1 / Новость

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

Автор:
, редактор

Хельмут уверяет, что Mercedes не затянет переход Ходжкинсона

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

На прошлой неделе стало известно, что Red Bull смогла переманить одного из ключевых мотористов Mercedes Бен Ходжкинсона для работы над собственной силовой установкой. 

Mercedes может отправить сотрудника в долгосрочный принудительный отпуск перед уходом в новую команду, так как он был посвящен в технические секреты. Однако советник Red Bull Хельмут Марко уверяет, что сильно затянуть процесс у конкурентов не получится, так как его команда не переманивала Ходжкинсона.

«Mercedes сейчас делает все, что может юридически, чтобы отложить начало его работы [на Red Bull], – цитирует Марко F1-Insider. – Но это не затянется так надолго, как им бы хотелось. Решающий момент в том, что мы вовсе не пытались его увести. Он сам ответил на наше объявление.

И он не единственный, кто хочет с нами работать. Есть и другие сотрудники высшего уровня, чьи имена я пока не могу назвать. Могу лишь сказать, что мы бы так не преуспели, будь Ники Лауда жив».

Ники Лауда был неисполнительным председателем Mercedes, так что вероятно, другие работники, о которых говорит Марко, тоже представляют немецкую команду.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Предыдущая новость

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Следующая новость

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

31мин
2
Формула 1

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

3
Формула 1

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера

10дн
4
LADA Sport ROSNEFT

Экипаж заводской команды LADA выиграл все спецучастки ралли «Голубые озера»

22ч
5
Формула 1

Хорнер назвал Mercedes фаворитом двух ближайших гонок

22ч
Самое важное:
Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико
Формула 1

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико

2мин
Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Формула 1

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

31мин
«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes
Формула 1

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы
Формула 1

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas
Формула 1

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas

19ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико
Формула 1 / Новость

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Формула 1 / Новость

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы Гран При Португалии
Формула 1 / Новость

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

More from
Хельмут Марко
Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Марко возложил на Переса вину за аварию с Оконом Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Марко возложил на Переса вину за аварию с Оконом

Быстрый, но неаккуратный. История о том, как юный Хюлькенберг не попал в Red Bull
Формула 1 / Новость

Быстрый, но неаккуратный. История о том, как юный Хюлькенберг не попал в Red Bull

More from
Red Bull Racing
Хорнер назвал Mercedes фаворитом двух ближайших гонок
Формула 1 / Новость

Хорнер назвал Mercedes фаворитом двух ближайших гонок

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться
Формула 1 / Новость

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким
Формула 1 / Новость

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким

Самое читаемое Сегодня

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

Экипаж заводской команды LADA выиграл все спецучастки ралли «Голубые озера»
LADA Sport ROSNEFT LADA Sport ROSNEFT / Отчет об этапе

Экипаж заводской команды LADA выиграл все спецучастки ралли «Голубые озера»

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Алези после аварии в Монако обвинил соперника в нехватке смелости. И пообещал вернуться
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алези после аварии в Монако обвинил соперника в нехватке смелости. И пообещал вернуться

Хорнер назвал Mercedes фаворитом двух ближайших гонок
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер назвал Mercedes фаворитом двух ближайших гонок

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер перестал пугать Формулу 1 уходом Haas

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким

Самое важное:

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хюлькенберг заменит Феттеля в Aston Martin? Ответ Нико

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин заявил, что Ferrari дает преимущество Шумахеру. В Haas не согласны

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.