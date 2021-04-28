«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

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На прошлой неделе стало известно, что Red Bull смогла переманить одного из ключевых мотористов Mercedes Бен Ходжкинсона для работы над собственной силовой установкой.
Mercedes может отправить сотрудника в долгосрочный принудительный отпуск перед уходом в новую команду, так как он был посвящен в технические секреты. Однако советник Red Bull Хельмут Марко уверяет, что сильно затянуть процесс у конкурентов не получится, так как его команда не переманивала Ходжкинсона.
«Mercedes сейчас делает все, что может юридически, чтобы отложить начало его работы [на Red Bull], – цитирует Марко F1-Insider. – Но это не затянется так надолго, как им бы хотелось. Решающий момент в том, что мы вовсе не пытались его увести. Он сам ответил на наше объявление.
И он не единственный, кто хочет с нами работать. Есть и другие сотрудники высшего уровня, чьи имена я пока не могу назвать. Могу лишь сказать, что мы бы так не преуспели, будь Ники Лауда жив».
Ники Лауда был неисполнительным председателем Mercedes, так что вероятно, другие работники, о которых говорит Марко, тоже представляют немецкую команду.
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Хельмут Марко
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин