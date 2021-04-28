«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

На прошлой неделе стало известно, что Red Bull смогла переманить одного из ключевых мотористов Mercedes Бен Ходжкинсона для работы над собственной силовой установкой.

Mercedes может отправить сотрудника в долгосрочный принудительный отпуск перед уходом в новую команду, так как он был посвящен в технические секреты. Однако советник Red Bull Хельмут Марко уверяет, что сильно затянуть процесс у конкурентов не получится, так как его команда не переманивала Ходжкинсона.

«Mercedes сейчас делает все, что может юридически, чтобы отложить начало его работы [на Red Bull], – цитирует Марко F1-Insider. – Но это не затянется так надолго, как им бы хотелось. Решающий момент в том, что мы вовсе не пытались его увести. Он сам ответил на наше объявление.

И он не единственный, кто хочет с нами работать. Есть и другие сотрудники высшего уровня, чьи имена я пока не могу назвать. Могу лишь сказать, что мы бы так не преуспели, будь Ники Лауда жив».

Ники Лауда был неисполнительным председателем Mercedes, так что вероятно, другие работники, о которых говорит Марко, тоже представляют немецкую команду.