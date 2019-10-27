«Он плохой пример для подражания». Вильнев и Хэмилтон раскритиковали Ферстаппена

В квалификации Гран При Мексики Макс Ферстаппен выиграл поул после аварии Валттери Боттаса, когда на трассе появились желтые флаги. Изначально судьи не стали наказывать пилота Red Bull, однако обратили внимание на этот эпизод только после пресс-конференции, где Ферстаппен сказал: «Я был в курсе, что Валттери попал в аварию». Макс признал, что не стал сбавлять скорость, а касаемо того, что FIA может заняться расследованием этого момента, сказал: «Ну, тогда не засчитывайте мой круг».

Вскоре после этого судьи наказали Ферстаппена потерей трех позиций на старте, аргументируя это тем, что голландец действовал небезопасно. «Думаю, мы знаем, что делаем, иначе бы не ездили на машинах Формулы 1», – прокомментировал Макс ситуацию Autoweek.

В защиту Ферстаппена выступили Кристиан Хорнер и Хельмут Марко, который сказал газете Bild: «На его руле, как и на командном мостике, не было желтого сигнала, поэтому инженер не мог его предупредить».

Однако Вильнев не увидел в этом оправдания. «Значение здесь имеет только флаг на трассе, – сказал он Motorsport-Magazin. – Всё остальное – это помощь. Прежде всего нужно следовать указаниям флагов. Гонщику нельзя самому решать, где безопасно, а где нет, потому что за поворотом может оказаться что-то еще, о чем он не знает. Он может получить прокол и врезаться в машину, сломать подвеску или крыло и попасть аварию».

Что касается поведения Ферстаппена в целом, Жак добавил: «Думаю, он плохой образец для подражания. И не только касаемо вопросов безопасности. Он был на поуле и не сильно задумывался о чем-то. Это не очень умно».

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон также присоединился к критикам Ферстаппена. «FIA должна действовать строго в соблюдении правил желтых флагов, – сказал он. – Я помню, как гонщик GP2 в Монако ранил одного из маршалов – а они вообще работают здесь добровольно и рискуют своей жизнью ради безопасности гонщиков на трассе. Макс знал, что маршалы или Валттери могут быть на трассе, и он проигнорировал это».