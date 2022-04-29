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Льюис Хэмилтон собрал в Формуле 1 впечатляющую коллекцию побед и титулов, став самым статистически успешным пилотом за всю историю Ф1. Однако с самого начала сезона-2022 не осталось сомнений, что сам пилот и его команда Mercedes более не являются главной силой в чемпионате.

В такой ситуации внезапно оказалось, что сэр семикратный выглядит довольно бледно в сравнении со своим молодым напарником Джорджем Расселлом: тот закончил все прошедшие гонки в пятерке сильнейших, заработал уже 49 очков и идет четвертым в общем зачете.

У Льюиса сейчас 29 баллов и седьмая позиция. Квалификационный счет в Mercedes пока 2:2, а вот в гонках впереди Джордж – 3:1.

Эксперт немецкого канала Sky Sport Александр Бодо хорошо знаком с ситуацией в чемпионской команде. Он возглавляет компанию Paceteq, которая поставляет ей системы сбора и анализа данных.

«Сейчас специалисты говорят, что три года в Williams научили Джорджа выжимать максимум в ситуациях, когда машина недостаточно хороша, – объяснил Бодо. – И это очень полезный навык в нынешнем положении.

Вообще, когда ты занимаешь в гонке третье, четвертое или пятое место, как почти всегда получается у Расселла, то все намного проще. Здесь редко бывают напряженные сражения с соперниками, потому можно чуть приподнять ногу с газа.

Льюис же [в Имоле] потерял три секунды по ходу пит-стопа и оказался в группе из трех-четырех соперников. Он не мог продвинуться вперед, так как машина не обеспечивала нужного превосходства».

Специалист добавил, что Льюис вовсе не утратил мотивации: «Надо признать, в последние годы в Mercedes отвыкли каждый день работать на симуляторе. Но сейчас Льюис постоянно проводит на нем время».

Схожую позицию высказал и экс-пилот Ф1 Тимо Глок: «Льюису не хватает уверенности в машине, Расселлу сейчас лучше удается справляться с ней. Хотя оба говорят, что в управлении Mercedes очень сложна.

Дело прежде всего в нехватке скорости на прямых и общей эффективности. Из-за этого Льюис больше не в той ситуации, как восемь последних лет. И для него это нечто новое».