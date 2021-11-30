Выиграв за всю прежнюю карьеру десять Гран При, в 2021-м Макс Ферстаппен стал сильнейшим уже девять раз и за два этапа до конца сезона лидирует в общем зачете, опережая на восемь очков Льюиса Хэмилтона.

Два гонщика уже не раз сходились в споре на трассе, несколько раз сталкивались и обгоняли друг друга. При этом Макс обычно действовал весьма агрессивно – достаточно вспомнить недавнюю гонку в Бразилии.

Ферстаппен с самого начала карьеры отличался таким стилем борьбы на трассе. Однако, по мнению Даниэля Риккардо – австралиец выступал за Red Bull вместе с Максом в 2016-18 годах, – в последнее время научился гораздо лучше рассчитывать свои действия.

«Хотя я и был его напарником, но едва ли знаю что-то такое, что незаметно стороннему наблюдателю, – признался Даниэль. – Всем известно, как Макс проводит гонки.

Его подход всегда был агрессивным, но мне кажется, что с течением времени он стал взрослее, реже попадает в различные аварии, которых было много в первый год в Ф1.

Так что он отполировал свою агрессию, однако та по-прежнему присутствует».

Оценивая эпизод в Сан-Паулу, пилот McLaren добавил: «Не знаю, прав он [Ферстаппен] был или нет. Они ведь боролись за победу и фактически за титул. Понятно, что в такой ситуации ты должен упираться так долго, как только можешь. Но в том эпизоде они оба могли оказаться вне гонки, так что это было, пожалуй, чересчур.

Но здесь, кажется, ничего не изменилось со временем. Последние годы его подход остается прежним, что вызывает мое уважение: ты знаешь, что если собираешься бороться с Максом, то борьба будет жесткой».

Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images