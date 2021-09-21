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Формула 1 Новость

«Он открыл мне глаза». Расселл поблагодарил Кубицу

Автор:
, Ответственный редактор

По словам британца, совместная работа с Робертом Кубицей в Williams очень многому научила его

«Он открыл мне глаза». Расселл поблагодарил Кубицу

Джордж Расселл заканчивает свой третий сезон в составе Williams и готовится открыть новую страницу своей карьеры после перехода в Mercedes.

И хотя до настоящего времени ему приходилось бороться в глубине пелотона, гонщик уже имеет за плечами более полусотни гоночных уик-эндов. Британец получил по ходу прошедших сезонов тот ценный опыт, который теперь сможет использовать за рулем действительно быстрой машине.

В конце 2020-го года в Бахрейне – когда Джордж подменял в Mercedes приболевшего Льюиса Хэмилтона – мы уже видели, что из этого может получиться.

Сам Расселл признался, что для него оказался невероятно полезным чемпионат-2019. Хотя Williams тогда пребывала в отвратительной форме, другим пилотом команды был Роберт Кубица, который вернулся в Ф1 после долгой паузы, вызванной страшной раллийной аварией 2011 года.

«Мне невероятно повезло стать напарником Роберта, – признался Расселл в интервью Motorsport Magazine. – У него был невероятный опыт, а еще потрясающие знания о технике. Должен честно признать, что работа с Робертом просто открыла мне глаза и позволила выйти на совершенно иной уровень.

Я чувствую, сто после 2019 года смог добиться серьезного прогресса. Теперь мне по силам, приехав на трассу, на равных общаться с инженерами о деталях настроек, о тех элементах, которые мне кажутся важными для того или иного поворота. Мы вместе решаем, какое направление работы выбрать. 

Я смотрел, насколько подкован в таких вопросах Роберт, и получал от этого пользу. Это особенно помогло мне в 2020-м, когда в команду пришел Николя [Латифи], который только дебютировал в Ф1». 

Расселл смог заработать очки в трех из четырех прошедших Гран При. В Спа он показал второе квалификационное время на мокрой трассе, которое позволило ему подняться на подиум после фактически не состоявшейся гонки.

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Эксперт: Pirelli помогла Mercedes своими новыми шинами
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