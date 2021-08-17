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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

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, главный редактор

По словам пилота, два руководителя команды Brawn по-разному отреагировали на увольнение гонщика по собственному желанию

«Он орал, я смеялся». Баттон вспомнил об уходе в McLaren

Став на днях гостем подкаста The High Performance Podcast, экс-чемпион Ф1 Дженсон Баттон среди прочего рассказал о событиях осени 2009 года, когда британец завоевал титул в составе команды Brawn – и принял решение перейти в McLaren.

По словам гонщика, особенно эмоциональной реакция на уход пилота из чемпионской команды была у генерального директора Brawn Ника Фрая.

«Я помню, как пришел к нему в кабинет и заявил, что ухожу, – рассказал Баттон. – А он вдруг стал орать на меня. Я же в ответ начал нервно смеяться, так как ситуация была не особо комфортной. Я хорошо чувствовал, насколько агрессивным в этот момент был Ник. И вот он орал, а я смеялся. В какой-то момент он, конечно, посмотрел на меня и спросил: мол, что ты ржешь-то надо мой. Необычная была ситуация, я такого не ожидал.

А вот Росс Браун [нынешний управляющий директор Ф1, тогда являвшийся владельцем команды] был весьма дружелюбен. Разве что сказал: “Думаю, ты делаешь большую ошибку, становясь напарником Хэмилтона”. Я ответил, что это, наоборот, просто здорово. Не могу пожаловаться на Brawn – там было немало позитива, но такие вещи случаются. В тот момент у меня не было нового контракта и я не чувствовал, что в этой команде будет место для меня – а в McLaren такое место было».

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Неопределенность с составом чемпионской команды на 2010 год была связана со сменой владельца: коллектив взял под контроль Mercedes, сделав команду заводской и переименовав ее. В результате пилотами коллектива стали Нико Росберг и вернувшийся в Ф1 Михаэль Шумахер.

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