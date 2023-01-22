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«Он одержимый, и это мягко говоря». Вольф высказался о Хорнере

В Формуле 1 зимние каникулы, но противостояние топ-команд вовсе не прекратилось – просто с гоночных трасс оно перенеслось в словесную плоскость

Бьорн Смит
Автор:
, редактор (Нидерланды)
«Он одержимый, и это мягко говоря». Вольф высказался о Хорнере
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Хотя сезон-2021 уже стал историей, болельщики еще долго будут вспоминать то эпическое противостояние Mercedes и Red Bull. Соперники были достойны друг друга и в итоге поделили титулы, подарив поклонникам гонок захватывающее шоу по ходу всего чемпионата с эпической развязкой в Абу-Даби. 

И хотя в 2022 году расстановка сил значительно поменялась, а Mercedes из-за проблем с машиной откатилось назад, пережитые эмоции до сих пор не улеглись окончательно. 

Недавно глава Red Bull Кристиан Хорнер, которого на церемонии Autosport Award пригласили наградить лучшего новичка прошедшего года – по результатом опроса им стал Чжоу Гуаньюй –со сцены представил китайского гонщика именем Тото, поддев тем самым руководителя Mercedes Вольфа.  

Австриец, понятное дело, не остался в долгу. В интервью The Times он тоже сделал в адрес принципиального соперника несколько острых заявлений. 

«Я смог залезть ему в голову, – сказал он про Кристиана. – И самое мягкое, что могу сказать – он одержимый. Каждая секунда моей жизни, когда я говорю про Хорнера, это просто трата жизни впустую».

Также от Вольфа в который раз досталось Майкла Маси – австралиец был главным судьей Ф1 в Абу-Даби и допустил несколько ошибок в ключевой фазе борьбы, что не позволило Льюису Хэмилтону опередить Макса Ферстаппена. 

«В конце гонки человек принял решения, идущие вразрез с регламентом – настолько, что это привело к невероятным последствиям, – отметил глава Mercedes. – В такие моменты вы теряете любовь к спорту. Сам принцип справедливости был нарушен. 

FIA уволила его, так как имели место человеческие ошибки. Впрочем, вся эта история уже позади. Я часто вспоминаю ее, но больше не испытываю злости. Это просто некомпетентность в чистом виде».

Маси был отстранен от должности руководителя гонок Ф1, а весной 2022 года окончательно покинул структуры FIA. Сейчас он занимается несколькими гоночными проектами в родной Австралии. 

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