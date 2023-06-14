«Он очень расстроен и очень зол». Эксперт поделился мнением о будущем Леклера

В 2019 году, когда юного Шарля Леклера пригласили в Маранелло, все прочили монегаску блестящее будущее в Формуле 1. Позади уже четыре полных сезона и значительная часть пятого, пилот стал вице-чемпионом мира и 19 раз стартовал с поула, но выиграл за это время всего пять Гран При – это меньше, чем за тот же срок у Серхио Переса или Валттери Боттаса.

Нынешняя форма Скудерии не дает надежд на скорое улучшение этой статистики. Леклер по-прежнему очень быстр на одном круге, но в последнее время у него участились ошибки в попытках хоть как-то компенсировать нехватку скорости алой машины. Неудивительно, что в Ф1 заговорили о возможности психологического выгорания пилота и потери его таланта для спорта.

Своим взглядом на ситуацию с Леклером в собственном YouTube-блоге поделился ветеран гоночной журналистики Питер Уиндзор.

«Будущее Шарля входит сейчас в число главных вопросов Ф1, – сказал он. – Нет никаких сомнение, что парень очень расстроен и очень зол.

Он хочет видеть магическое преображение Ferrari, машина которой вновь поедет быстро – или же всерьез задумается [о смене команды].

Вполне могу представить, как он думает: "Даже Alpine может быть для меня лучше с точки зрения самореализации. Посмотрите, они постоянно доходят до финала квалификации".

Очень даже могу представить себе такие мысли у него в голове, настолько он близок к отчаянию».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Уиндзор продолжил: «Я не говорю, что Alpine плохая команда, не надо вырывать мои слова из контекста. Я лишь говорю, что Шарль может настолько устать от неудач в Ferrari.

Да, команда постепенно, очень медленно, возвращается на верные рельсы. Возможно, ее следующие обновления окажутся эффективными и позволят Шарлю вновь заняться привычной работой.

Но проблема в том, что вокруг Шарля сейчас нету правильных людей, за исключением, разве что, Джока Клиа. Да и то я не уверен, как много времени Джок может уделять пилотам.

Я в шоке от того, что в Барселоне им не удалось заставить резину работать, что в Майами они позволили ему дважды попасть в аварию. Да и в Монако, говоря откровенно, он выступал вовсе не блестяще.

При этом Шарль остается ключевой фигурой в Ferrari. Если он все же решится покинуть команду и перейти в ту же Alpine, все примет очень интересный оборот, правда?

Тут можно провести параллели с Льюисом Хэмилтоном в Mercedes. Джордж Расселл точно останется там надолго. А Льюис сейчас в раздумьях. Он должен быть уверен, что его ждет что-то хорошее, иначе нет смысла оставаться. В его голове наверняка крутятся мысли вроде: "Ага, с 2023-м все ясно, но хоть 2024-й должен стать хорошим годом"».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Недавно британский эксперт уже сватал в Alpine Ландо Норриса. На этот раз он назвал французскую команду отличным вариантом для Леклера.

«Шарль наверняка задумывается о таких вещах, – объяснил Уиндзор. – И приходит к мнению, что Alpine будет лучшим вариантом. Понятно, что он не может рассматривать Red Bull или Mercedes, там для него просто нет места. В то же время, ему явно хочется расстаться с Ferrari и посмотреть, чего он сможет добиться в новой обстановке.

Терять здесь точно нечего, а в более скромной команде можно здорово выиграть. И потому я вижу Alpine во главе его списка предпочтений.

Не могу представить, чтобы он перешел в AlphaTauri, "младшую" команду Red Bull. В McLaren на место Оскара Пиастри? Ну может быть. Но все же вариант с Alpine кажется мне оптимальным – тем более, что там будут готовы хорошо ему заплатить».

Действующий контракт Шарля Леклера с Ferrari рассчитан до конца 2024 года.