«Он очень расстроен и очень зол». Эксперт поделился мнением о будущем Леклера
Питер Уиндзор в своих рассуждениях предположил, что даже переход в Alpine для Шарля может выглядеть предпочтительнее выступлений за нынешнюю Скудерию
В 2019 году, когда юного Шарля Леклера пригласили в Маранелло, все прочили монегаску блестящее будущее в Формуле 1. Позади уже четыре полных сезона и значительная часть пятого, пилот стал вице-чемпионом мира и 19 раз стартовал с поула, но выиграл за это время всего пять Гран При – это меньше, чем за тот же срок у Серхио Переса или Валттери Боттаса.
Нынешняя форма Скудерии не дает надежд на скорое улучшение этой статистики. Леклер по-прежнему очень быстр на одном круге, но в последнее время у него участились ошибки в попытках хоть как-то компенсировать нехватку скорости алой машины. Неудивительно, что в Ф1 заговорили о возможности психологического выгорания пилота и потери его таланта для спорта.
Своим взглядом на ситуацию с Леклером в собственном YouTube-блоге поделился ветеран гоночной журналистики Питер Уиндзор.
«Будущее Шарля входит сейчас в число главных вопросов Ф1, – сказал он. – Нет никаких сомнение, что парень очень расстроен и очень зол.
Он хочет видеть магическое преображение Ferrari, машина которой вновь поедет быстро – или же всерьез задумается [о смене команды].
Вполне могу представить, как он думает: "Даже Alpine может быть для меня лучше с точки зрения самореализации. Посмотрите, они постоянно доходят до финала квалификации".
Очень даже могу представить себе такие мысли у него в голове, настолько он близок к отчаянию».
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Уиндзор продолжил: «Я не говорю, что Alpine плохая команда, не надо вырывать мои слова из контекста. Я лишь говорю, что Шарль может настолько устать от неудач в Ferrari.
Да, команда постепенно, очень медленно, возвращается на верные рельсы. Возможно, ее следующие обновления окажутся эффективными и позволят Шарлю вновь заняться привычной работой.
Но проблема в том, что вокруг Шарля сейчас нету правильных людей, за исключением, разве что, Джока Клиа. Да и то я не уверен, как много времени Джок может уделять пилотам.
Я в шоке от того, что в Барселоне им не удалось заставить резину работать, что в Майами они позволили ему дважды попасть в аварию. Да и в Монако, говоря откровенно, он выступал вовсе не блестяще.
При этом Шарль остается ключевой фигурой в Ferrari. Если он все же решится покинуть команду и перейти в ту же Alpine, все примет очень интересный оборот, правда?
Тут можно провести параллели с Льюисом Хэмилтоном в Mercedes. Джордж Расселл точно останется там надолго. А Льюис сейчас в раздумьях. Он должен быть уверен, что его ждет что-то хорошее, иначе нет смысла оставаться. В его голове наверняка крутятся мысли вроде: "Ага, с 2023-м все ясно, но хоть 2024-й должен стать хорошим годом"».
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Недавно британский эксперт уже сватал в Alpine Ландо Норриса. На этот раз он назвал французскую команду отличным вариантом для Леклера.
«Шарль наверняка задумывается о таких вещах, – объяснил Уиндзор. – И приходит к мнению, что Alpine будет лучшим вариантом. Понятно, что он не может рассматривать Red Bull или Mercedes, там для него просто нет места. В то же время, ему явно хочется расстаться с Ferrari и посмотреть, чего он сможет добиться в новой обстановке.
Терять здесь точно нечего, а в более скромной команде можно здорово выиграть. И потому я вижу Alpine во главе его списка предпочтений.
Не могу представить, чтобы он перешел в AlphaTauri, "младшую" команду Red Bull. В McLaren на место Оскара Пиастри? Ну может быть. Но все же вариант с Alpine кажется мне оптимальным – тем более, что там будут готовы хорошо ему заплатить».
Действующий контракт Шарля Леклера с Ferrari рассчитан до конца 2024 года.
«Когда-нибудь обязательно проеду эту гонку». Леклер побывал в Ле-Мане
«Когда-нибудь обязательно проеду эту гонку». Леклер побывал в Ле-Мане «Когда-нибудь обязательно проеду эту гонку». Леклер побывал в Ле-Мане
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние «Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние
Мнение: что позволило Ferrari стать главной силой в Ле-Мане
Мнение: что позволило Ferrari стать главной силой в Ле-Мане Мнение: что позволило Ferrari стать главной силой в Ле-Мане
30 лет спустя. Как история из 90-х может помочь нынешней Ferrari
30 лет спустя. Как история из 90-х может помочь нынешней Ferrari 30 лет спустя. Как история из 90-х может помочь нынешней Ferrari
Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull
Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull Технический анализ: почему новые понтоны Ferrari неверно считать копией Red Bull
Самое важное:
Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим
Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим Расселл: В нынешнем пелотоне я не доверяю троим
«Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes
«Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes «Без меня команда покатилась по наклонной». Боттас подколол Mercedes
Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар
Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар Ford объявила о старте заводской программы на Ралли Дакар
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса «Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.