«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды
По мнению главы AlphaTauri, японские пилот уже накопил достаточно опыта, чтобы его результаты стали выше
Предстоящий сезон Формулы 1 станет для Юки Цуноды третьим в чемпионате мира – и в составе AlphaTauri. Предыдущая кампания вышла для гонщика не особенно удачной: он заработал всего 12 очков, которых хватило для 17-й строчки в таблице личного зачета.
На презентации команды в Нью-Йорке, прошедшей в ночь с субботы на воскресенье, ее руководитель Франц Тост рассказал, что теперь японца уже нельзя считать дебютантом, а потому он должен демонстрировать стабильные и высокие результаты.
«В прошлом году проблемы Юки были связаны с машиной, – объяснил Тост. – Но в новом сезоне я ожидаю, что наша машина будет куда сильнее. Потому Юки должен постоянно нацеливаться на выход в финал квалификации и на очки в гонках.
Он очень умелый пилот, а теперь имеет в активе еще и опыт двух проведенных сезонов. По этой причине он обязательно должен зарабатывать больше очков, чем в прошедшем году».
Ник де Врис, Юки Цунода, AlphaTauri AT04
Фото: Red Bull Content Pool
Пьера Гасли, который выступал за коллектив из Фаэнцы с 2019 года, этой зимой сменил в составе Ник да Врис. Голландец пока провел в Ф1 всего один Гран При, когда прошлой осенью заменял в Williams Алекса Элбона.
«Сейчас я совсем на другом уровне, – сказал голландский чемпион Формулы Е, которому в начале февраля исполнилось 28 лет. – С одной стороны, у меня впереди дебютный год в Ф1, и в этом есть свои плюсы. С другой – сейчас я куда больше вовлечен в работу команды, куда серьезней могу влиять на доработки машины.
Я и сам работаю совершенно иначе [по сравнению с новичком], так как уже многое знаю о спорте – это касается не только гонок, но и жизни вне трасс. И это, несомненно, поможет моим выступлениям. Прежде я недооценивал многие важные вещи, но сейчас понимаю, что действительно имеет значение».
На вопрос о целях на 2023-й он ответил: «Выступать стабильно, вне зависимости от формы машины, и столь же стабильно приносить команде очки.
Мне важно постоянно держать ситуацию под контролем, продуктивно работать с командой, как можно быстрее разбираться в нюансах поведения машины, начиная с первой гонки в Бахрейне. Я хочу выходить в финал квалификации и зарабатывать очки в гонках».
Оценивая новичка AlphaTauri, Франц Тост отметил: «Ник накопил большой опыт и выигрывал гонки в различных категориях. Потому мы не сомневаемся, что и нам он обеспечит хорошие результаты.
Он очень одарен в техническом плане и умеет концентрироваться. На тестах в конце прошлого года в Абу-Даби, когда он впервые работал с нами, инженеры отметили хорошую обратную связь.
Мне кажется, он сразу найдет общий язык с новой машиной. Я вообще считаю Ника одним из лучших, если говорить об адаптации к технике и понимании ее работы».
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