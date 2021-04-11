Главным преимуществом Юки Цуноды является нежелание концентрироваться на своих ошибках. Об этом в мини-интервью Motorsport.com рассказал Нобухару Мацушита, в прошлом году являвшийся одним из соперников Цуноды по чемпионату Формулы 2.

«Думаю, его главная сильная сторона – в том, что он не занимается самоедством. Когда он делает ошибку, другие люди думают: он больше не должен так делать – посмотрим, справится ли он в следующий раз, – пояснил Мацушита. – А он думает: я сделал ошибку, я извлеку из этого урок. И просто едет дальше. В этом его великая сила.

Думаю, всю команду ждет эпичный сезон. Я представляю, насколько хорош Пьер Гасли – мы ведь соревновались в турнире GP2 [так до недавнего времени назывался чемпионат Формулы 2]. И я с нетерпением жду момента, когда Цунода и Гасли сойдутся в борьбе. Это будет серьезное противостояние.

Впрочем, Юки еще есть куда расти. В квалификации он может быть невероятно быстр. А вот в гонке он порой бывает немного консервативен в начале, чтобы сохранить шины к финишу и атаковать в конце. Но в Формуле 1 надо быть агрессивным с самого старта. Юки надо поработать с этим – но у него все получится».

Мацушита, которому сейчас 27 лет, выступал в Формуле 2 на протяжении пяти сезонов. Он одержал 7 побед в гонках, но в общем зачете не поднимался выше 6-го места. В этом году пилот выступает в японском турнире Super GT.