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Даниэль Риккардо из-за слабых результатов в нынешнем сезоне Ф1 был уволен из команды McLaren – и теперь почти точно не сможет найти другое место в пелотоне 2023 года. Формально вакансии еще остаются в двух командах, Haas и Williams, но ни одна з них уже не рассматривает австралийца в качестве кандидата.

Сам 33-летний гонщик говорит, что хочет взять годичный перерыв, поработать в одной из команд запасным – и попробовать с новыми силами вернуться за руль в 2023-м.

«Сейчас я пытаюсь отыскать вариант, который позволит мне добиться успеха в долгосрочной перспективе, – объяснил Риккардо в Мехико в интервью Viaplay. – Да, предстоящий год будет другим, но я по-настоящему стараюсь вернуться в группу лидеров пелотона и оказаться где-то, где я смогу биться за победы. Я знаю, что мне это по силам».

История Риккардо далеко не нова для Ф1. И прежде бывало такое, что пилоты, уже прошедшие пик карьеры, пытались взять паузу и затем возобновить выступления. У одних это получалось, другие вынуждены были окончательно расстаться с мыслью о возвращении.

Чемпион мира 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен в конце сезоне-2001 признался, что устал от Ф1 и хочет отдохнуть. Он собирался продолжить карьеру, пропустив один сезон, но так и не вернулся в чемпионат.

По мнению финна, Риккардо тоже не сумеет отыскать продолжения карьеры.

«Его результаты падают, он уже не показывает прежней скорости, – сказал Мика в подкасте The Race. – Люди уже не уверены, что он достаточно быстр.

По этой причине будет очень сложно вернуться после пропущенного сезона. Когда у гонщика пропадает скорость, этому всегда должна быть какая-то причина, какое-то объяснение. У меня почему-то есть ощущение, что он что-то недоговаривает СМИ, болельщикам и даже команде.

Это своего рода страх. Ты сам всегда должен знать, почему не можешь угнаться за партнером по команде».

Риккардо проигрывает напарнику по McLaren Ландо Норрису в квалификационных дуэлях со счетам 2-18 (это максимальный разрыв в пелотоне), а в гонках заработал 35 очков против 111 у британца.

Недавно Даниэль блеснул на Гран При Мексики, где его даже признали гонщиком дня за прорыв с 13-го на седьмое место, но этот случай стал лишь редким исключением из общего правила.

Мика Хаккинен, McLaren Фото: Райнер Шлегельмильх / Motorsport Images

Хаккинен продолжил: «В свое время с почувствовал, что хочу взять паузу – и думал, что все будет нормально.

Но прошло три-четыре месяца, стартовал новый сезон – и вдруг я ощутил, что не испытываю ни малейшего желания возвращаться.

Гонки отбирают много сил. И я понял, что хотя сказал о годичном перерыве, но могу вообще не вернуться. А к середине чемпионата был уже полностью уверен в этом.

Могу сказать по собственному опыту: Даниэль решил взять годичный перерыв, но обычно, даже если ты думаешь, что уходишь только на год, вернуться обратно уже не получается.

Если ты всерьез задумываешься о том, уходить или нет, то уже не можешь выступать в полную силу. А в Ф1 надо давить газ до упора каждую секунду.

Моя история отличалась тем, что я уже был двукратным чемпионом и достиг своих целей. У Даниэля ситуация иная – возможно, это как-то и скажется».

Риккардо выиграл за карьеру восемь Гран При, в последний раз он поднимался на вершину подиума прошлой осенью в Монце. В сезоне-2022 его лучшим результатом остается пятое место в Сингапуре.