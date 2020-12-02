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Формула 1 / Новость

«Он не просто талисман». В Haas объяснили выбор Фиттипальди

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«Он не просто талисман». В Haas объяснили выбор Фиттипальди
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, редактор

Штайнер уверяет, что в появление Пьетро на Гран При Сахира есть смысл

Пьетро Фиттипальди дебютирует в Формуле 1 на этой неделе. Бразильский пилот заменит травмированного Ромена Грожана в составе Haas на Гран При Сахира. 

Фиттипальди в этом сезоне не выступает ни в одной серии, а его последние гоночные успехи были в 2017 году, когда Пьетро выиграл серию Формула V8 3.5. Этой зимой он завершил выступление в азиатской Формуле 3, где стал пятым.

Несмотря на отсутствие успехов и гоночного опыта у Фиттипальди в последнее время, руководитель Haas Гюнтер Штайнер уверяет, что он получил место на Гран При заслуженно.

«Пьетро у нас не в роли талисмана, – заверил Штайнер. – Изначально мы его позвали, так как переживали из-за коронавируса. У нас есть еще Луи Делетраз, но Пьетро находится с нами в пузыре, он проходил все тесты на ковид. 

Эмерсон [Фиттипальди] в свое время был звездой, и иметь его имя на машине очень здорово. Но это не главная причина приглашения Пьетро – он тут потому, что хорошо работал».

При этом Штайнер не уверен, что Фиттипальди успешно проведет этап: «Нелегко добиться хорошего результата с нашей машиной, особенно на этой трассе. Он уже проводил тесты на овале, может это ему поможет. Так же ему поможет, что он в течение карьеры выступал за разные команды на разных машинах. Значит, он должен быстро адаптироваться. Кевин Магнуссен уже предложил ему свою помощь».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьетро Фиттипальди
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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