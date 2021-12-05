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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

«Он не хотел меня обгонять». Макс об инциденте с Льюисом

Автор:
, главный редактор

Пилот Red Bull не увидел своей вины в столкновении с соперником по борьбе за титул

«Он не хотел меня обгонять». Макс об инциденте с Льюисом

Одним из ярких эпизодов Гран При Саудовской Аравии стало «невынужденное» столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на 38-м круге гонки.

Незадолго до этого британец попытался опередить голландца в первом повороте – но не смог, так как пилот Red Bull промахнулся мимо апекса, выехал с трассы сам и вытеснил за пределы трассы соперника. После этого судьи предписали Ферстаппену отдать позицию Хэмилтону – и тот вроде бы попытался это сделать, но в итоге болид Mercedes врезался в заднюю часть автомобиля Red Bull.

 

Хэмилтон повредил переднее крыло – что, впрочем, не помешало семикратному чемпиону довести дело до победы. Неудивительно, что в интервью после финиша Ферстаппена, закончившего гонку на 2-м месте, спросили в том числе о событиях 38-го круга.

«Я в этот момент замедлился. Я хотел пропустить его вперед и остался на правой стороне трассы – а он не хотел меня обгонять, – ответил гонщик. – И наши машины соприкоснулись. В целом я просто не понимаю, что именно там произошло.

Гонка была насыщена событиями. Много чего случилось – и не со всем, что произошло, я согласен в полной мере. Но в итоге имеем что имеем. Я выложился на полную – сделал все что мог, чтобы показать результат. Не был уверен, что мои шины смогут выдержать до финиша – думаю, там осталось маловато резины. В начале отрезка они были хороши, на растянуть на весь отрезок их было сложновато».

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