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Формула 1 Новость

«Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса

Марк Пристли, который работал с двумя чемпионами мира в McLaren, рассказал об интересной разнице в их подходе к выступлениям

Автор:
, Редактор (Турция)
«Он просто любил пилотировать». Экс-механик объяснил отличие Кими от Льюиса
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Кими Райкконен завоевал титул чемпиона мира в 2007 году, взяв верх в острейшем поединке с Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо. После этого финн больше ни разу всерьез не участвовал в споре за звание сильнейшего, хотя и провел в Ф1 еще десяток сезонов. 

А вот Хэмилтон с 2008 по 2020 годы завоевал рекордные семь титулов, выйдя в лидеры спорта по всем статистическим показателям. 

Марк Пристли, который работал с обоими гонщиками в McLaren, а затем стал гоночным журналистом, рассказал, что Кими и Льюис совершенно по-разному относились к работе. Финн получал удовольствие за рулем гоночной машины, тогда как для британца выступления были прежде всего упорным трудом. 

«В удачный день Кими был быстрее всех на одном круге, – рассказало Пристли в подкасте Pit Stop. – Но все же, его нельзя назвать самым совершенным гонщиком в Ф1. Он выиграл свой чемпионат, потому мы не можем критиковать его. Но у него всего один титул.  

Я совершенно уверен: если бы он подходил к гонкам так, как Льюис Хэмилтон, то стал бы чемпионом еще много раз. Но у Кими просто никогда не возникало подобного желания».

Британец добавил: «Льюис сейчас стремится отыскать каждую десятую, любую долю секунды, какую только возможно. Мне кажется, что и Фернандо точно такой же. 

Они прошли разными путями, но оба стремятся не только выдавать максимум за рулем, но и делают все остальное, чтобы быть самым лучшим в Формуле 1. 

Но некоторым очень нравится управлять машиной, но все остальное в Ф1 их раздражает. И Кими как раз из тех, кто любил просто ездить».

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Фото: Sutton Images

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