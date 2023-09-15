«Он не это имел в виду». Марко принес извинения Пересу, гонщик их принял
Мексиканский пилот рассказал о закрытой встрече, на которой гоночный консультант Red Bull извинился перед ним за недавнюю реплику про «нестабильного южноамериканца»
Необычно резкие даже по меркам Хельмута Марко слова, сказанные им недавно в эфире Servus TV, продолжают генерировать новости. Хотя сам австриец принес официальные извинения после того, как упрекнул Серхио Переса в неумении концентрироваться, история на этом вовсе не закончилась.
Болельщики мексиканца создали петицию к Red Bull и Формуле 1 с требованием наказать Марко, а Льюис Хэмилтон в медиа-день Гран При Сингапура заявил, что удивлен отсутствием реакции спорта на «расистские выходки» Марко.
Между тем, сам Перес явно нацелился замять разгорающийся скандал. На неминуемый вопрос журналистов накануне старта уик-энда в Сингапуре он ответил: «У нас состоялся разговор за закрытыми дверями, и он извинился. Для меня это было самым важным.
Так что эта история уже позади. Между нами есть личные отношения, а такие высказывания всегда вызывают вполне определенные эмоции.
Но когда знаешь человека, это очень полезно – ты понимаешь, что он имел в виду несколько иное. Я принял его извинения, так как хорошо знаком с Хельмутом и потому прекрасно понимаю смысл его слов».
Так как журналистов не устроил этот ответ, Серхио пришлось объяснять дальше: «Скажу честно, я совершенно не обижен, так как все понимаю. Если бы такое сказал кто-то другой, я воспринял бы слова совершенно иначе.
Но что бы каждый из нас ни говорил на медиа-сессиях, между собой мы общаемся иначе. У нас хорошие отношения, и я знаю, что они не испортились.
Хельмут извинился, мы все допускаем ошибки. Для меня самое важное, что он сделал это сам, и я принял его извинения. Все, что происходит помимо этого, вне моего контроля. Мне важны персональные отношения.
Мы давно общаемся с Хельмутом, и он всегда говорит с тобой прямо. Можно лишь ценить это его качество – он никогда не кривит душой. Такой уж это человек».
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