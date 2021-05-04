«Он не доктор, он ворчун». Вольф раскритиковал Марко
Босс Mercedes посоветовал доктору Марко видеть побольше хорошего
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Советник Red Bull Хельмут Марко был сильно недоволен решением судей, отобравших у Макса Ферстаппена лучший круг на Гран При Португалии за нарушение границ трассы. По мнению Марко, это правило применяется непоследовательно и зачастую вредит его команде.
В итоге, лучший круг достался Валттери Боттасу из Mercedes. И босс немецкой команды Тото Вольф посоветовал Марко проявлять поменьше недовольства.
«Он не доктор, он ворчун, – цитирует Вольфа Speedweek. – Нельзя быть настолько недовольным. Когда видишь всюду теории заговоров, жить приятнее не становится».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин