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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

«Он не доктор, он ворчун». Вольф раскритиковал Марко

Автор:
, редактор

Босс Mercedes посоветовал доктору Марко видеть побольше хорошего

«Он не доктор, он ворчун». Вольф раскритиковал Марко

Советник Red Bull Хельмут Марко был сильно недоволен решением судей, отобравших у Макса Ферстаппена лучший круг на Гран При Португалии за нарушение границ трассы. По мнению Марко, это правило применяется непоследовательно и зачастую вредит его команде. 

В итоге, лучший круг достался Валттери Боттасу из Mercedes. И босс немецкой команды Тото Вольф посоветовал Марко проявлять поменьше недовольства.

«Он не доктор, он ворчун, – цитирует Вольфа Speedweek. – Нельзя быть настолько недовольным. Когда видишь всюду теории заговоров, жить приятнее не становится».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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