«Он не доктор, он ворчун». Вольф раскритиковал Марко

Советник Red Bull Хельмут Марко был сильно недоволен решением судей, отобравших у Макса Ферстаппена лучший круг на Гран При Португалии за нарушение границ трассы. По мнению Марко, это правило применяется непоследовательно и зачастую вредит его команде.

В итоге, лучший круг достался Валттери Боттасу из Mercedes. И босс немецкой команды Тото Вольф посоветовал Марко проявлять поменьше недовольства.

«Он не доктор, он ворчун, – цитирует Вольфа Speedweek. – Нельзя быть настолько недовольным. Когда видишь всюду теории заговоров, жить приятнее не становится».