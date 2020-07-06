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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

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«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 02:55

Хельмут недоволен штрафом за вынос Элбона

Льюис Хэмилтон был признан виновен в столкновении с Александром Элбоном на последних кругах Гран При Австрии. Британец ударил Red Bull, когда Элбон обгонял его в борьбе за второе место.

Для Элбона контакт кончился разворотом и падением на последнее место. Хэмилтон сохранил вторую позицию до финиша, но из-за штрафа в 5 секунд стал в протоколе четвертым. По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, Хэмилтон отделался слишком слабым наказанием.

«Если кто-то виновен и получает в качестве наказания всего 5 секунд штрафа, после чего остается в очках, то все это несправедливо, – сказал Марко в эфире канала ORF. – Такое уже было в том году в Бразилии, и тоже в борьбе за второе место.

Тогда Хэмилтон тоже ударил Элбона. Всю эту систему надо пересмотреть. Какая разница, стал в итоге Льюис вторым или четвертым? Нам-то он всю гонку сломал».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

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