«Он нам всю гонку сломал». Марко призвал жестче наказать Хэмилтона

Льюис Хэмилтон был признан виновен в столкновении с Александром Элбоном на последних кругах Гран При Австрии. Британец ударил Red Bull, когда Элбон обгонял его в борьбе за второе место.

Для Элбона контакт кончился разворотом и падением на последнее место. Хэмилтон сохранил вторую позицию до финиша, но из-за штрафа в 5 секунд стал в протоколе четвертым. По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, Хэмилтон отделался слишком слабым наказанием.

«Если кто-то виновен и получает в качестве наказания всего 5 секунд штрафа, после чего остается в очках, то все это несправедливо, – сказал Марко в эфире канала ORF. – Такое уже было в том году в Бразилии, и тоже в борьбе за второе место.

Тогда Хэмилтон тоже ударил Элбона. Всю эту систему надо пересмотреть. Какая разница, стал в итоге Льюис вторым или четвертым? Нам-то он всю гонку сломал».