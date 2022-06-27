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Формула 1 Новость

«Он начал привыкать к поражениям». Экклстоун раскритиковал Льюиса

По мнению бывшего босса Ф1, сложности на трассах привели к обострению внутренних отношений между ключевыми фигурами Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Он начал привыкать к поражениям». Экклстоун раскритиковал Льюиса
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Комментарии Берни Экклстоуна продолжают пользоваться большой популярностью среди поклонников Ф1. В отличие от многих, 91-летний британец зачастую прямо говорит о том, что считает важным и нужным – не стараясь сгладить углы или никого не обидеть. 

Человек, по сути создавший современную Формулу 1 и сделавший гоночный чемпионат многомиллиардным бизнесом, по-прежнему в курсе всех новостей и слухов из паддока, а огромная сеть знакомств позволяет ему знать обо всех инсайдах. 

В недавнем интервью таблоиду Daily Mail Берни затронул тему взаимоотношений главы Mercedes F1 Тото Вольфа и звездного пилота команды Льюиса Хэмилтона. В нынешнем сезоне британец не только откатился далеко назад с привычных позиций во главе пелотона, но и испытывает трудности во внутрикомандной борьбе с молодым Джорджем Расселлом. 

При этом контракт семикратного чемпиона действует до конца 2023 года. Ранее Джеки Стюарт уже советовал пилоту поскорее завершать карьеру, и Экклстоун поддержал эту точку зрения. 

«Льюис должен продать свое место [за рулем Mercedes] Тото Вольфу, – объяснил экс-босс Ф1. – Я бы поступил именно так. Согласился бы уйти за половину той суммы, что положена по контракту. Это позволит Тото заключить одну из своих волшебных сделок, предложить кому-то место за меньшие деньги и сохранить 20 миллионов.  

Самому Тото даже говорить о таком не надо. Уверен, что его мысли и так заняты именно этим. А Льюис на таких условиях наверняка согласится прекратить выступления. 

Я не знаю, чего ради он рядится во все эти потешные одежды. Может, у него контракт? Может, чтобы привлечь больше внимания? Не знаю».

По оценкам экспертов, по новому контракту Хэмилтон зарабатывает 40 миллионов долларов в год. 

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Берни продолжил: «Я не думаю, что Расселл настолько же хорош, однако он очень здорово выполняет свою работу. Я удивлен. Или это просто Льюис не выкладывается на все сто? Думаю, верно и то, и то. 

Тото начинает постепенно уставать от Льюиса. Думаю, он уже пытается что-то с этим сделать. 

Можно посмотреть на это и с другой стороны: сам Льюис постоянно проигрывает, но его это, кажется, не слишком заботит. Это не похоже на него. Он всегда стремился к соперничеству, но сейчас стал слишком легко принимать поражения. 

Не думаю, что он активно помогает Джорджу. Скорее, вообще ничего для этого не делает. Его, как по мне, это просто не заботит. Он не готов прикладывать для борьбы за победу те же усилия, что прежде».

Также Берни не поверил, что физические страдания Льюиса после гонки в Баку были настолько сильными, как стремился показать гонщик.

«Полное дерьмо, – безапелляционно заявил Экклстоун. – Джордж выше ростом, а потому если бы что-то случилось, то в первую очередь с ним. 

Это похоже на Найджела Мэнселла. Он тоже выбирался из машины и хромал на правую ногу, словно она сломана. А потом забывался и начинал хромать уже на левую».

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