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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

Автор:
, главный редактор

Немецкий гонщик готов найти компромисс с напарником – но считает, что и судьям неплохо бы присмотреться к российскому пилоту

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

По ходу Гран При Нидерландов маневры пилотов команды Haas дважды привели к непростой ситуации в команде. В субботу Никита Мазепин был недоволен тем, что Мик Шумахер обогнал россиянина во время подготовки к быстрому кругу в квалификации. В воскресенье уже немец назвал некорректным маневр, которым Мазепин в конце первого круга защитил отвоеванную у напарника позицию. Ранее российский пилот похожим образом пытался отбить атаку Шумахера на последних кругах Гран При Азербайджана – и тогда это тоже вызвало негативную реакцию немецкого гонщика.

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Вас разозлило то, что сделал Мазепин?

Да, я снова был зол – как и раньше, в Баку. Но не стал высказывать свою злость по радио. В этом нет никакого смысла. Так или иначе, он испортил мне гонку – мое переднее крыло оказалось сломанным, пришлось ехать в боксы. После этого передо мной постоянно появлялись красные флаги – и по сути я больше не мог вести полноценную гонку.

Мазепин говорит, что он все делал по правилам….

Это зависит от того, какие правила он имеет в виду. Думаю, мои правила немного другие – в той части, что касается выпихивания людей в стену или, как было в этом случае, в пит-волл. Там стоят столбики. И гонщикам не особо хочется заезжать в эту зону. Думаю, нам просто надо обсудить ситуацию в команде. Не думаю, что в таких эпизодах есть что-то хорошее для команды.

Маневр выглядел опасным…

Он и был таким. Проблема в том, что прямо передо мной была стенка пит-лейна. Если приехать в нее, машину подбросит в воздух – и она может улететь в людей. Или не знаю что еще может случиться.

Не думаете, что это продолжение вчерашней истории?

Нет. В Баку же никакого подтекста не было – но он сделал то же самое.

И как долго все это может продолжаться?

Ну, я не стану стоять на пути поиска компромисса.

А Вы видите способ найти компромисс?

Думаю, надо что-то придумать. Но я в Формуле 1 первый год. Могу только рассказать в команде то, что вижу и чувствую в машине. Но суть в том, что он [Мазепин] меня просто не слушает.

И как проходят такие обсуждения?

Решаем всей командой, что надо поговорить. Садимся все вместе. Не хочу особо вдаваться в детали, так как это внутреннее дело команды. Но разговоры идут.

Может, судьям стоило обратить на это внимание?

Вообще-то да. Раз мы напарники, судьи не особо вмешиваются. Но, как я слышал, такое случалось и с другими пилотами. И думаю, у всего этого будут последствия.

Как Вы сейчас опишете отношения с Мазепиным одним словом?

Могло бы быть лучше.

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