«Он матерится, но я не против». Штайнеру понравилась твиттер-пародия на него

Для многих болельщиков Гюнтер Штайнер раскрылся после выхода сериала F1: Drive to Survive в начале этого года, где он показал себя как эмоциональный, острый на язык и не стесняющийся выражений руководитель. Один из пользователей твиттера даже создал аккаунт Banter Steiner («Стебущийся Штайнер»), который уже набрал почти 40 тысяч фолловеров.

Этот твиттер, который якобы ведется от лица Штайнера, полон жестких шуток и ненормативной лексики. Например, вот один из последних твитов: «Один из журналистов Ф1 спросил меня, можно ли взять интервью специально о шасси VF-19 и его будущем. Будущем VF-19? Либо вопрос дерьмовый, либо у меня тяжелая амнезия, потому что я понятия не имею, о чем это он говорил...»

Или: «К счастью, в нашей команде есть Айо [Комацу]. Он проинструктировал нас, как смешаться с японскими фанатами. Все дело в ****** деталях. Теперь мы можем обсуждать нашу секретную тактику везде, и нас не заметят!»

В интервью Yahoo Sport UK Штайнер рассказал, что не только знает о существовании этого твиттера, но и общался с его автором. В Формуле 1 не так много людей, которые бы не попытались прекратить существование подобного аккаунта, однако руководитель Haas не увидел в этом для себя никакого вреда.

«Люди думали, что это я, но я понятия ***** не имел, кто это, совершенно, – сказал Штайнер. – Затем от него [автора аккаунта] пришло электронное письмо с вопросом, может ли он продолжать вести этот твиттер. Он не ожидал, что наберет популярность.

Я разрешил ему – но до тех пор, пока он не оскорбляет людей. Да, он использует слово на букву Б, но я не имею ничего против. Я на самом деле думаю, что это довольно хороший и креативный парень.

Я сказал ему, что чувство юмора у него лучше, чему у меня. Я иногда читаю, что он делает. Мне всегда сообщают, когда он придумывает что-то хорошее. У него получаются неплохие шутки».

Оказывается, частое употребление непристойных слов у Штайнера связано с событиями 30-летней давности, когда он только начал карьеру в автоспорте в качестве механика Mazda Rally Team Europe.

«Я выучил английский в пабе, я не учил его в школе, – объяснил родившийся в Италии Штайнер. – Я не говорил по-английский, когда у меня была первая работа в автоспорте. В нашей школе тогда мы не изучали английский. У меня никогда не было ни одного урока английского языка. Когда я переехал в Бельгию в 1986-м, я выучил английский. Вокруг было много британцев, людей из автоспорта. Мы ходили вместе в паб».

Похоже, что в следующем сезоне F1: Drive to Survive Штайнер продолжит быть одним из главных действующих лиц. Ниже кадр из сериала, который недавно опубликовал его исполнительный продюсер Пол Мартин: