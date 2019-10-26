«Он кричал, что вынесет меня, если я попробую обогнать». Ральф Шумахер о выступлениях с Хиллом
Немецкий пилот стал гостем очередного подкаста Ф1 Beyond the Grid – и вспомнил, как провел сезон 1998 года за команду Jordan, где его напарником был Дэймон Хилл.
Ральф Шумахер пришел в Ф1 по стопам своего старшего брата Михаэля, дебютировав в 1997 году. Два сезона он выступал за Jordan, причем во втором немец делил одни боксы с Дэймоном Хиллом. По воспоминаниям 44-летнего Ральфа, тот период не оставил у него тёплых эмоций.
«Поначалу Дэймон просто не воспринимал меня всерьез, – признался немец. – Он пришел из Williams и не сомневался, что легко возьмет верх в соперничестве со мной. Но этого не случилось. При этом команда была целиком и полностью на его стороне – пожалуй, заслуженно».
Хилл оказался в Jordan после того, как расстался с Williams по итогам чемпионского сезона-1996, а затем провел год в слабой команде Arrows. У Эдди Джордана к тому моменту не было в активе ни одной победы в Гран При, потому неудивительно, что он рассчитывал на Хилла. Однако Ральф не собирался сдаваться без боя.
Дэймон Хилл переиграл в 1996-м Михаэля Шумахера. Два года спустя ему оказалось непросто справиться с Ральфом
Фото: Motorsport Images
«У Дэймона был сложный характер, – рассказал Ральф. – Он был гораздо старше меня, гораздо опытнее. И ему очень хотелось быть еще и умнее. Похоже, он научился у своих прошлых напарников, как вести политические игры».
Сезон-98 для Jordan оказался сложным. Заняв годом раньше отличное пятое место с тремя подиумами, команда ни разу в восьми первых Гран При не смогла добраться до очковой шестерки.
«Проблема была в том, что машина вышла полным отстоем, – признался Шумахер. – Мы проигрывали целую вечность. Первое очко я заработал только в Сильверстоуне, причем из-за замены мотора стартовал там последним.
Дэймон Хилл и Эдди Джордан
Фото: Motorsport Images
На решетке ко мне подошел Эдди [Джордан] и без обиняков сказал, что я должен заработать очки, а иначе вылечу из команды после завершения чемпионата.
После гонки я связался с Вилли [Вебером, менеджером братьев Шумахеров] и сказал, что никаких дел с этим парнем иметь не хочу. В конце концов, это было просто нечестно. Не я конструирую машину, не я строю мотор. Выступать за эту команду я больше не собирался».
Зимой Ральф перешел в Williams, с которой впоследствии выиграл шесть Гран При.
Дэймон Хилл и Ральф Шумахер на Гран При Бельгии
Фото: Sutton Images
Несмотря на плохое начала, Jordan удалось заметно прибавить по ходу чемпионата-98. Начиная с Сильверстоуна, команда стабильно зарабатывала очки, а невероятный дождевой Гран При Бельгии принес ей победный дубль.
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Хилл финишировал первым, но второе место Шумахера оказалось неоднозначным. «В той гонке я был гораздо быстрее, – рассказал немец. – Но Эдди по радио запретил мне даже думать о том, чтобы обогнать Хилла.
Мне не нравилось это решение. Но это было решение владельца команды, которое мне следовало уважать. Так я и поступил. Это обычная практика, сейчас мы нередко видим точно такие же истории. Но в тот раз особенность была в том, что Дэймон был одержим победой.
Он кричал по радио, что должен выиграть. "Если Ральф только попробует обогнать, я вынесу его. Тогда мы проиграем оба, ну и пусть. Я не пропущу Ральфа", – что-то в таком духе. После этих слов Эдди и принял окончательное решение».
Дэймон Хилл и Ральф Шумахер на подиуме Гран При Бельгии
Фото: Sutton Images
Благодаря победе в Спа Хилл закончил сезон с 20 очками, у Шумахера их оказалось 14. Британец остался в Jordan еще на год, больше ни разу не поднялся на подиум и ушел из Ф1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Дэймон Хилл
|Команды
|Jordan
|Автор
|Рубен Циммерман
«Он кричал, что вынесет меня, если я попробую обогнать». Ральф Шумахер о выступлениях с Хиллом
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