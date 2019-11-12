«Он хотел уйти из Ф1 после смерти Сенны». Бриаторе раскрыл неизвестные подробности о Шумахере
Итальянский бизнесмен поделился историей, которая произошла четверть века назад и могла изменить весь ход мировой автогоночной истории.
Флавио Бриаторе, который в начале 90-х руководил командой Benetton, одним из первых разглядел талант молодого дебютанта Ф1 Михаэля Шумахера и уже после первого Гран При в Спа переманил немца к себе из коллектива Эдди Джордана.
В дальнейшем, сделав ставку на Шумахера, Бриаторе привел его к двух чемпионским званиям и прославил на весь мир.
«У Benetton не было денег, чтобы пригласить именитого пилота, а там более чемпиона, – рассказал 69-летний бизнесмен в интервью изданию Kölner Express. – Все посмеивались над нами, а нам ничего не оставалось, как искать восходящую звезду.
Ведущие команды в тот период недолюбливали нас и постоянно жаловались на действия Benetton. Они считали нас производителями футболок (это был основной бизнес семьи Бенеттон – прим.ред.) и были очень недовольны, когда мы обгоняли их.
Но когда они увидели Михаэля в нашей машине, то разом смолкли».
Как признался Флавио, история Шумхера в Ф1 могла бы сложиться совершенно иначе, поскольку в 1994 году после трагической гибели Айртона Сенны в Имоле Михаэль собирался завершить карьеру.
«Смерть Сенны очень повлияла на него, сделала другим человеком, – уверен Бриаторе. – Я точно знаю, что Михаэль всерьез размышлял над тем, чтобы уйти. К счастью для всех нас, спустя какое-то время он все же склонился с тому, чтобы остаться».
После сезона-95 Шумахер покинул Benetton и перешел в Ferrari, в составе которой стал самый успешным гонщиком в истории Формулы 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Айртон Сенна В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
«Он хотел уйти из Ф1 после смерти Сенны». Бриаторе раскрыл неизвестные подробности о Шумахере
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