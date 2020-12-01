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Формула 1 / Интервью

«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным

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«Он хорошо образован». Интервью Штайнера после контракта с Мазепиным
Автор:
Соавтор: Кирилл Качнов, Главный редактор

Новый босс российского пилота привел в пример карьеру Ники Лауды – с целью доказать, что в контракте с пилотом, у которого есть финансовая поддержка, нет ничего предосудительного

Вскоре после объявления о контракте Никиты Мазепина с командой Haas на выступления в Формуле 1 в следующем году на вопросы журналистов ответил руководитель коллектива Гюнтер Штайнер.

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Расскажите поподробнее, как контракт с Никитой стал возможным?

Я некоторое время поддерживал контакт с Дмитрием Мазепиным – он хорошо известен в паддоке и часто бывает на гонках. Кое-что мы обсуждали еще в прошлом году, и в процессе обсуждений познакомились более плотно. Со временем идея дебюта Никиты в Формуле 1 становилась все более реальной, и мы обсуждали ее все более тщательно. А когда было принято решение о смене состава команды, само собой, имя Никиты всплыло одним из первых.

Этот контракт не связан с превращением господина Мазепина в совладельца команды?

Могу однозначно заявить: Дмитрий Мазепин не приобретал доли в команде. И нет никаких планов по продажи ему какой-либо доли в будущем.

Много говорится о том, что ключевым преимуществом Никиты является его возможность оказать команде финансовую поддержку…

Многие пилоты попадают в Ф1 с помощью спонсоров. В том числе очень хорошие пилоты. Похожим образом смотрели на Серхио Переса – а теперь у него на счету немало подиумов, последний он заработал совсем недавно. Джордж Расселл – с моей точки зрения, один из лучших пилотов сейчас, но без поддержки Mercedes его бы не было в Ф1.

Если пилот хорошо выступает в Формуле 2 и у него есть спонсор – это просто идеальный вариант. Когда-то давно я общался с Ники Лаудой – и он рассказывал, как сам купил место в Ф1 на деньги какого-то банка. Будущий трехкратный чемпион мира!

Ники тогда сказал, что все зависит от точки зрения. Если пилот быстр и у него есть спонсоры – странно удивляться, что он в лучшей позиции по сравнению с пилотом, который просто быстр. На каком основании делать выбор в пользу того, у кого нет спонсора? Думаю, если в Формуле 2 пилот выступает хорошо, нет никакой причины сомневаться в его способностях. А Никита, как мы знаем, сейчас занимает третье место.

Штайнер на интервью о ходу Гран При России этого года

Штайнер на интервью о ходу Гран При России этого года

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Сейчас очевидно, что у Никиты не будет проблем с получением Суперлицензии [для этого россиянин должен закончить сезон не ниже, чем на 7-м месте в общем зачете, в то время как за этап до финиша сезона занимает 3-е]. Но ведь переговоры по контракту начались не вчера – и в тот момент вы явно не могли быть на сто процентов уверены, что Никита получит Суперлицензию. Рассматривалась ли какая-то альтернатива?

Мы обсуждали ситуацию с FIA – но достаточно быстро у нас появилась уверенность, что эти обсуждения не так уж необходимы, что Никита может решить все вопросы на трассе. В команде мы тоже обсуждали те или иные возможности – но какого-либо четкого плана Б, четкой альтернативной схемы действий у нас не было.

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А ваши впечатления от Никиты как от личности?

Во время гоночных уик-эндов я не мог встречаться с ним из-за ограничений, связанных с пандемией. А на основании наших нескольких встреч рано делать выводы – чтобы что-то сказать, надо провести вместе больше времени. Я вообще не тороплюсь что-то заявлять о человеке после трех-четырех разговоров с ним.

Но можно сказать, что Никита хорошо образован – а достойное образование никогда не помешает. Надеюсь, что Никита сможет проявить себя как яркая личность – мы не стремимся к тому, чтобы наши пилоты были роботами. Мы постараемся помочь ему развиваться не только в спортивном, но и в личностном плане.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Адам Купер

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