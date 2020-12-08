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Формула 1 / Новость

«Он хорош, но уже не настолько». Ральф Шумахер не поверил в успех Алонсо

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«Он хорош, но уже не настолько». Ральф Шумахер не поверил в успех Алонсо
Автор:
, Журналист, Германия

По мнению бывшего соперника испанского гонщика, сейчас Фернандо предстоит слишком сложная задача, справиться с которой ему будет непросто

Фернандо Алонсо, пропустив два сезона, вернется в Формулу 1 в будущего сезона, заключив контракт с Renault. Испанцу сейчас 39 лет, в последний раз он побеждал в Гран При в 2013 году – и ряд экспертов полагает, что ему будет непросто вернуться в группу лидеров пелотона. 

Эту же точку зрения в эфире немецкого канала Sky Sports высказал бывший участник чемпионата мира Ральф Шумахер. 

«Мне сложно делать оценки, – признался он. – У Фернандо огромный талант, иначе он не стал бы два раза чемпионом мира. Но достаточно ли его умений, чтобы преуспеть в совершенно новых условиях? Настолько ли он совершенен, чтобы начать все с самого начала?

Он провел какое-то время вне Ф1, которая с тех пор заметно усложнилась. Справится ли он? Я бы сказал, что нет, но давайте посмотрим». 

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Фото: Renault

Шумахер добавил, что характер Алонсо может стать дополнительной сложностью: «Расставание с теми командами, где он выступал прежде, всегда получалось не самым дружеским. Может быть, единственным исключением была как раз Renault, где его менеджер [Флавио Бриаторе] остался боссом.

Мне интересно, как все сложится в этот раз. Машину уже не будут строить, исходя из его предпочтений. Он подключится к процессу доработок только сейчас, когда машина на будущий сезон уже более или менее готова».

Ральф также отметил, что Алонсо точно не сможет претендовать на титул чемпиона мира – справиться с Льюисом Хэмилтоном в его нынешней форме, по словам немца, не под силу вообще никому.

«Даже Джордж Расселл сейчас не побьет Льюиса, если речь про полный сезон, – сказал немец. – Льюис всегда знает, чего хочет добиться. и как это сделать. И еще у него установились очень тесные отношения с командой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер , Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Хайко Штрицке

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