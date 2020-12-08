Фернандо Алонсо, пропустив два сезона, вернется в Формулу 1 в будущего сезона, заключив контракт с Renault. Испанцу сейчас 39 лет, в последний раз он побеждал в Гран При в 2013 году – и ряд экспертов полагает, что ему будет непросто вернуться в группу лидеров пелотона.

Эту же точку зрения в эфире немецкого канала Sky Sports высказал бывший участник чемпионата мира Ральф Шумахер.

«Мне сложно делать оценки, – признался он. – У Фернандо огромный талант, иначе он не стал бы два раза чемпионом мира. Но достаточно ли его умений, чтобы преуспеть в совершенно новых условиях? Настолько ли он совершенен, чтобы начать все с самого начала?

Он провел какое-то время вне Ф1, которая с тех пор заметно усложнилась. Справится ли он? Я бы сказал, что нет, но давайте посмотрим».

Благодаря усилиям Renault Алонсо примет участие в молодежных тестах Ф1 в Абу-Даби Фото: Renault

Шумахер добавил, что характер Алонсо может стать дополнительной сложностью: «Расставание с теми командами, где он выступал прежде, всегда получалось не самым дружеским. Может быть, единственным исключением была как раз Renault, где его менеджер [Флавио Бриаторе] остался боссом.

Мне интересно, как все сложится в этот раз. Машину уже не будут строить, исходя из его предпочтений. Он подключится к процессу доработок только сейчас, когда машина на будущий сезон уже более или менее готова».

Ральф также отметил, что Алонсо точно не сможет претендовать на титул чемпиона мира – справиться с Льюисом Хэмилтоном в его нынешней форме, по словам немца, не под силу вообще никому.

«Даже Джордж Расселл сейчас не побьет Льюиса, если речь про полный сезон, – сказал немец. – Льюис всегда знает, чего хочет добиться. и как это сделать. И еще у него установились очень тесные отношения с командой».