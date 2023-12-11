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«Он им отказал». Грожан раскрыл, кого хотели взять в Haas вместо него в 2016-м

Когда американцы готовились к дебютному сезону в Ф1, их первым выбором среди пилотов, как выяснилось, был вовсе не Ромен Грожан

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Ромен Грожан, Haas VF-16

Собравшись в прошлом десятилетии покорять Большие Призы, Джин Хаас не побоялся негативной статистики – последней командой Ф1, которая смогла закрепиться в чемпионате после дебюта, с 1993 года оставалась Sauber.

Бизнесмен сделал ставку на тесное техническое сотрудничество с Ferrari, которое предполагало не только поставку силовых установок, но и использование еще целого ряда узлов, а также привлечение персонала Скудерии. 

Этот прием сработал, с сейчас Haas уже прочно влилась в пелотон. Мало кто помнит, но в самой первой гонке – Гран При Австралии 2016 года – ее пилоты стартовали лишь 19-м и 20-м. Эстебан Гутьеррес тогда стал участником зрелищной аварии с Фернандо Алонсо и не закончил дистанцию, тогда как Ромен Грожан финишировал на отличной шестой позиции (на фото выше). 

Однако, как недавно рассказал сам французский гонщик, выступать за Haas в том сезоне должен был вовсе не он. Так как Гутьеррес достался команде по контракту с Ferrari, американцы могли выбрать лишь одного пилота – и рассчитывали усадить за руль Нико Хюлькенберга. 

«Насколько мне известно, я не был для них первым кандидатом, – рассказал 37-летний Грожан в интервью пресс-службе Ф1. – Они очень хотели видеть у себя Хюлькенберга, но он им отказал.

Тогда они вышли на меня, Гюнтер [Штайнер, глава Haas F1] позвонил, и мы очень долго проговорили с ним. Он объяснил мне всю их концепцию – и после этого разговора мы очень быстро договорились о контракте. Мне очень понравилась их идея, и начало дебютного сезона подтвердило, что я оказался прав».

Хюлькенберг начал сезон-2016 в составе Force India, за которую выступал и до того. Интересно, что уже упоминавшуюся гонку в Мельбурне он закончил сразу следом за Грожаном. 

В дальнейшем Нико перешел в Renault, потом был запасным в Aston Martin, а с 2023-го все же оказался в Haas, где будет гоняться и в новом сезоне. 

Грожан защищал цвета американской команды до 2020 года, принес ей лучший в истории результат – четвертое место в Австрии-2018, – прошел через ужасный пожар в Бахрейне, после чего уехал в США и сейчас гоняется в IndyCar. 

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