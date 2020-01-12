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Формула 1 / Новость

«Он глубоко вникает в детали». Леклер рассказал, чему учится у Феттеля

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«Он глубоко вникает в детали». Леклер рассказал, чему учится у Феттеля
Автор:
, редактор
12 янв. 2020 г., 14:45

Пилот Ferrari уверен, что сможет сотрудничать с напарником, несмотря на конфликты в прошлом сезоне.

Шарль Леклер уже в дебютный сезон за Ferrari сумел превзойти своего напарника Себастьяна Феттеля и по победам, и по очкам в чемпионате. Тем не менее, монегаск считает, что еще многое может почерпнуть от четырехкратного чемпиона мира.

«Я многому, очень многому научился, – сказал Леклер во время Autosport International Show. – Я имею в виду, он невероятный профессионал, глубоко вникает в детали. К тому же, Себ очень приятный человек. Мы с ним хорошо сотрудничали. Конечно, у нас были кое-какие инциденты на трассе, в которых мы лучше друг друга узнали. Надеюсь, такого, как в Бразилии, больше не произойдет. 

Однако, я думаю, что за пределами машины мы достаточно зрелые, чтобы работать вместе и двигаться в нужном направлении. Но в том, что касается работы с командой, я многому у него научился и еще многому могу научиться. Как я сказал, он глубоко погружается в детали, и рассказывает инженерам о вещах, которые я бы никогда не счел для них полезными. Иногда я просто час слушаю, что он может рассказать о сессии. Он это делает очень интересно».

В 2019 году Ferrari не смогла побороться за чемпионский титул, но Леклер рассчитывает исправить ситуацию в ближайшие годы.

«2020-й будет очень важным с большими вложениями от команд, так как в 2021-м вступит в силу потолок бюджетов, – отметил Леклер. – Я постараюсь как можно лучше подготовиться к 2021-му, думаю, это будет очень важный год. Надеюсь, мы сможем построить машину, которая будет способна выиграть чемпионат».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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