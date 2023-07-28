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«Он ехал с амбарными воротами». Вольф объяснил отставание Расселла от Хэмилтона

По словам руководителя Mercedes F1, у двух его пилотов была в пятницу совершенно разная конфигурация машина, что и определило итоговый результат

Джонатан Нобл
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Единственная тренировка Ф1 в Спа прошла в дождевых условиях и по сути не дала командам возможности должным образом подготовиться к двум квалификационным и двух гоночным сессиям по ходу уик-энда.  

Это привело к тому, что регулировки машины на остаток этапа, когда будет действовать режим закрытого парка, и менять настройки уже запрещено, многим пришлось выбирать без привычного объема данных. 

В Mercedes Льюис Хэмилтон предпочел регулировки с малым уровнем прижимной силы, тогда как Джордж Расселл захотел оставить больше прижима. Даже невооруженным взглядом (на фото ниже) явно видно, насколько больше заднее крыло на машине младшего из британцев.  

В итоге вариант Хэмилтона оказался правильным, и в воскресенье тот будет стартовать третьим. А вот Расселл займет только восьмую позицию. 

«У нас были две совершенно разные конфигурации машин, включая заднее крыло, – рассказал в интервью Sky F1 глава команды Тото Вольф. – Как можно увидеть, Льюис смог извлечь из своей куда больше скорости». 

Отвечая на вопрос, сколь помешал Расселлу сделанный выбор, австриец был откровенен: «Конечно, помешал. У него сзади стояли буквально амбарные ворота.

Но это может принести пользу в работе с шинами в гонке. Но сегодня такой вариант не сработал, и мы еще изучим, почему».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Что интересно, сам Расселл рассказал, что его результат объясняется не только настройками. 

«У нас не было темпа, – отметил гонщик. – Честно говоря, у меня были сложности в течение всей сессии – даже не могу сказать, почему. Обычно мне очень нравятся переходные условия, но в этот раз все круги получались ни о чем. 

Надо понять, что нам помешало. Мы знаем, что обычно не слишком сильны в квалификациях, но все равно хотелось бы оказаться повыше в протоколе».

Хэмилтон, который проиграл Серхио Пересу 0,04 секунды, тоже остался не в восторге от пятницы. 

«Когда тренировка проходит на мокрой трассе, а к квалификации становится сухо, выбор настроек всегда превращается в угадайку, – объяснил обладатель семи титулов. – Надеюсь, машина хорошо поедет в гонках на длинных сериях кругов.

Сейчас она, впрочем, тоже выглядела неплохо. Но мы теряли на втором секторе. Надо понять, что с этим можно сделать с тем пакетом, который у меня есть».

Техничный второй сектор в Спа как раз требует прижимной силы, которой у Хэмилтона оказалось недостаточно из-за сделанного выбора конфигурации шасси. 

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