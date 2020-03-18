«Он даже не мог ходить». Де ла Роса рассказал, что на самом деле случилось с Монтойей в 2005-м

Таинственная травма Хуана-Пабло Монтойи весной 2005 года до сих пор остается одной из нерешенных загадок Формулы 1. В тот момент колумбиец выступал за McLaren. Пилот провел два Гран При, после чего команда объявила о временной замене пилота. И McLaren, и сам Монтойя утверждали, что пилот получил травму, играя в теннис.

В результате на Гран При Бахрейна место Хуана-Пабло занял тест-пилот британского коллектива Педро де ла Роса. В той гонке испанец показал лучший круг и финишировал пятым. Когда Монтойя поправился, то вернулся за руль.

Практически одновременно с новостью о травме Хуана-Пабло в прессе начали появляться слухи, что на деле спортсмен травмировался, когда ездил на мотоцикле. Ни Монтойя, ни McLaren это не подтверждали, однако многие журналисты продолжали говорить, что версия с теннисом была придумана для отвода глаз.

15 лет спустя Педро де ла Роса прояснил эту ситуацию в официальном подкасте Формулы 1 под названием Beyond the Grid. В ходе длинного интервью экс-пилот McLaren рассказал: «Действительно, все вокруг говорили, что Хуан-Пабло повредил плечо, катаясь на велосипеде, но ни у кого не было никаких доказательств

Где бы ни произошла та авария, вскоре после инцидента мне позвонил Рон Деннис и спросил: « Ты готов?» Я ответил: «К чему?» Он сказал: «К тому, что ты можешь заменить Хуана-Пабло в Бахрейне».

Я говорю: «Конечно. Это моя работа - быть готовым к такому». А потом я добавил: «А что случилось?» Рон ответил: «Хуан-Пабло получил небольшую травму, когда играл в теннис». Я заверил его: «Не волнуйся, Рон, я готов». В тот момент я очень рассчитывал на то, что новость о травме окажется правдой, так как для меня это была отличная возможность.

Так что как только мы поговорили, я незамедлительно набрал Хуану-Пабло. У нас были отличные отношения, мы оба говорили на испанском. Так что я спросил: «Как ты, чувак? Рон звонил мне, говорит, что ты слегка травмировался во время тенниса». И он ответил: «Нет, Педро, никакого слегка. Я просто в хлам».

Конечно, я пожелал ему удачного выздоровления, а когда положил трубку, то нервничал, очень нервничал. Возможность, которой я ждал всю жизнь, была от меня на расстоянии телефонного звонка. Команда не сообщала мне, что я выступлю на Гран При Бахрейна вплоть до среды перед гонкой. Но еще за неделю до этого я знал, что Монтойя даже не мог ходить.

Из-за контрактных обязательств мне сказали, что я выйду на старт, последним - но благодаря хорошим отношениям с Хуаном-Пабло я знал об этом заранее».

В результате де ла Роса набрал четыре очка за пятое место, а весь оставшийся сезон провел в качестве запасного пилота. Монтойя вернулся в строй на Гран При Испании. Колумбиец завершил чемпионат-2005 на четвертой позиции в общем зачете.