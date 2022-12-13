Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во вторник McLaren объявила, что глава команды Андреас Зайдль покинет ее, а освободившийся пост займет Андреа Стелла.

Немецкий специалист отправится в Sauber, но в действительности возглавит гоночную программу Audi, которая станет партнером швейцарской команды, выкупит в ней долю, а с 2026 года начнет поставлять свои моторы.

Переход Зайдля стал сюрпризом для тех, кто следит за Ф1 – никто не предсказывал такую возможность, слухи о таком развитии событий появились лишь в самый последний момент, буквально за считанные часы до официального анонса.

Между тем, босс McLaren Зак Браун признался, что ему было давно известно о планах немецкого менеджера.

На пресс-конференции для самых избранных СМИ во вторник Браун рассказал: «По ходу чемпионата Андреас сообщил мне, что уйдет из команды после окончания сезона-2025, когда закончится его контракт.

Мне сразу стало понятно, куда он направится. Учитывая его послужной список (работу на Porsche в марафонских гонках – прим.ред.), догадаться было несложно.

Мы сами в тот момент рассчитывали продолжать сотрудничество с ним в обозримом будущем, потому что у нас установились отличные рабочие отношения. И еще потому, что у Андреаса великолепная рабочая дисциплина.

В тот момент мы собирались закончить сезон и объявить, что в конце 2025-го нас ждут перестановки. Следующей мыслью была кандидатура того, кто бы мог возглавить McLaren F1. И тут я не сомневался ни секунды – это Андреа [Стелла]. Причем договариваться с ним нужно было, не дожидаясь 2025 года: мало ли, какие еще варианты ему могли предложить.

А когда стало ясно, что Фред [Вассер] перейдет в Ferrari, мне позвонил [владелец Sauber] Финн Раусинг. Мы с ним знакомы уже десяток лет, причем у нас действительно хорошие отношения. Так вот, он спросил, есть ли какая-то возможность разорвать контракт Андреаса досрочно.

Я ответил, что если сам он хочет сменить команду, то мы без проблем отпустим его. Я считаю, что это позволит всем обрести свое место на обозримую перспективу».

Браун добавил, что после разговора с Раусингом сразу убедил Стеллу стать новым главой команды. Это открыло Зайдлю возможность уйти из Уокинга.

«После позитивных переговоров Андреа любезно согласился занять должность, что создало нам отличные условия для движения вперед, – объяснил американский менеджер. – Андреа всегда был для нас первым кандидатом. Так что все сложилось очень быстро».

При этом Зак отказался раскрыть, когда именно Зайдль сказал ему о планах уйти из команды. При этом он ясно дал понять, что McLaren не стала настаивать на процедуре вынужденного отпуска, который предусмотрен в Ф1 для ключевых сотрудников команд.

«У нас отличные отношения, – пояснил Браун. – Я знаю, что во многих командах стремятся использовать право на вынужденный отпуск. Но, я думаю, мы в McLaren продемонстрировали, что всегда есть способы урегулировать отношения с пилотами и сотрудниками, найдя условия, которые устраивают всех».

По ходу сезона-2022 команда из Уокинга уволила Даниэля Риккардо, хотя соглашение с ним было рассчитано до конца 2023 года. Австралийца заменил его молодой соотечественник Оскар Пиастри.