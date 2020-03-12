«Он быстро расслабляется, становится своим». Дебют Петрова в Ф1 (10 лет назад) глазами пресс-секретаря

На этой неделе Motorsport.com не только готовится к старту нового сезона – но и отмечает десятилетний юбилей дебюта в Ф1 первого российского спортсмена. Мы уже пообщались с первым напарником Виталия Петрова, его первым боссом и одним из работавших с россиянином инженеров.

Однако цикл наших материалов еще далек от завершения. Кларисса Хоффманн пришла в команду Renault за год до Виталия Петрова. Но если российский гонщик провел в этом коллективе всего два сезона, Хоффманн задержалась там больше чем на десять лет – и работает с командой до сих пор.

С тех пор среди подопечных француженки были самые разные спортсмены – от молчаливого Райкконена до жизнерадостного Риккардо и от мало кому запомнившегося Джолиона Палмера до незабываемого Пастора Мальдонадо. Какой же след оставил в памяти Хоффманн первый российский пилот Ф1?

– Виталия мы подписали достаточно поздно – он фактически присоединился к нам только на тестах, и времени на подготовку у нас особенно не было. Обычно, если новый гонщик заключает контракт рано, мы можем зимой пригласить его на базу, дать ему ознакомиться с тем, как работаем. Но тут ему многое пришлось усваивать сразу – причем как по части работы с инженерами, так и про общение с прессой.

Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Конечно, мы стараемся брифовать пилотов. Даем определенную информацию о компании, но Виталий пришел в команду совсем молодым, и первое, что обращало на себя внимание – это его английский. Он тогда владел им не слишком хорошо – и возможно, отчасти это ему даже помогло. Да, ему порой было сложно выразить мысль, но в то же время он давал четкие ответы на вопросы.

В любом случае, мы старались ему помогать во всем. Ему все было непривычно – поскольку до этого, даже в GP2, он не имел дела с международной прессой. Здесь же, в Формуле 1, он столкнулся с повышенным вниманием к себе – я думаю, любому бы человеку пришлось нелегко.

Мне кажется, тогда он был несколько ошарашен: “Ничего себе, к такому я точно не привык”.

В Ф1 ты фактически перестаешь принадлежать самому себе. Есть четкое расписание, которое продиктовано форматом уик-энда – но свободного времени практически нет и между сессиями на трассе. Это не только встречи с инженерами, которым всегда отдается приоритет – это еще и автограф-сессии, интервью, встречи со спонсорами. Все расписано по минутам. У каждого сотрудника команды есть распечатанное расписание с указанием всех активностей, и там расписан почти весь уик-энд. Новичкам к этому надо привыкнуть, но на самом деле этот процесс занимает всего пару-тройку Гран При – потом ты уже входишь в ритм и все происходит по накатанной.

Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Сейчас мы стараемся сделать так, чтобы за пилотом по ходу сезона был закреплен один из представителей пресс-службы. Это проще для гонщика, так ему проще наладить контакт с нами – и в наши дни практически все стараются работать именно так. Но тогда сотрудников в PR-департаментах было еще не так много, и один человек следил за обоими пилотами. Я большую часть времени проводила с Виталием, но работала и с Робертом тоже.

Виталий поначалу может показаться немного холодным. Такой высокий серьезный парень – ты не сразу понимаешь, что скрывается за этим образом. Но потом с ним очень легко поладить.

Он быстро расслабляется, становится своим.

Одна из самых запоминающихся командировок в том году у меня была в Москву, летом, на Moscow City Racing – заезды проходили на импровизированной трассе рядом с Кремлем, и собралось какое-то невероятное количество народа. Это было и правда незабываемо. Смотря на такое, ты думаешь: “Вау, это действительно круто”.

Осенью у Виталия был непростой период, и в такие моменты пресса может быть назойливой. Мы стараемся помочь. Именно поэтому пилоты часто говорят в интервью «мы анализируем, что произошло». Потому что причины и правда могут быть разными. Формула 1 – это комплексный спорт, и порой то, что выглядит как ошибка пилота – это на самом деле техническая поломка. Такое было, например, в Бразилии, когда Виталий разбил машину из-за сбоя в работе воздуховода F-duct. В любом случае, ему приходилось нелегко – но он был дебютантом.

Хоффманн (справа) в боксах команды Lotus с тест-пилотом Кармен Хордой Фото: XPB Images

Я думаю, за год он стал намного более уверенным в себе. Его английский стал намного лучше – и он раскрылся еще больше. Он стал больше улыбаться. Я правда помню, как это для себя отметила. Возможно, он первое время намного стеснялся. В конце концов, находился под огромным давлением. Он был первым пилотом в Ф1 из России, представлял огромную страну – и это в любом случае накладывало дополнительный прессинг. Но он отлично справился.

Напоминаем, что ровно 10 лет с момента дебюта российского пилота в Формуле 1 исполнится в субботу, 14 марта. И до этого дня включительно на Motorsport.com будут выходить новые материалы цикла, посвященного первой гонке Виталия Петрова в чемпионате мира.