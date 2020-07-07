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«Он был нетерпелив, но главное – быстр». Тост подвел итог уик-энда Квята в Австрии

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«Он был нетерпелив, но главное – быстр». Тост подвел итог уик-энда Квята в Австрии
Автор:
7 июл. 2020 г., 13:06

Руководитель AlphaTauri не стал винить российского пилота в сходе несмотря на потерянные очки

Даниил Квят не смог довезти свою машину до финиша Гран При Австрии. Атаковав за несколько кругов до финиша Эстебана Окона, россиянин слишком широко выехал на поребрик на выходе из шестого поворота и повредил машину.

Из-за поломки переднего антикрыла Квят стал терять скорость. Вскоре россиянин закончил борьбу: в результате прокола разрушилась задняя левая подвеска его машины.

«К сожалению, Даниил не смог заработать для нас очков, – сказал Тост после окончания гонки. – Я думаю, он с легкостью бы это сделал, поскольку последний отрезок ехал на мягких шинах и настигал соперников. Но в итоге он проявил небольшую неосторожность – за что и поплатился сходом».

Тост заявил, что команда не уверена, что прокол колеса стал следствием агрессивной атаки россиянина на Окона, но указал, что у него в любом случае нет претензий к пилоту.

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«Даниил чуть вылетел за пределы трассы в шестом повороте и повредил переднее крыло, – сказал босс AlhpaTauri. – Почему затем сломалась задняя левая подвеска, я еще не знаю. Это нам надо проанализировать.

Я говорил с ним после финиша. Конечно, он расстроен, но на мой взгляд, он провел очень хорошую гонку. Он попытался добиться большего. Он попробовал обогнать соперника по внешней траектории, но это не сработало. Однако самое главное в том, что он был быстр».

Напарник Квята по команде Пьер Гасли в первый уик-энд в Австрии набрал шесть очков за финиш на седьмом месте. Благодаря этому AlphaTauri занимает пятое место в Кубке конструкторов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Олег Карпов

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