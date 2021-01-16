С 2021 года команда Haas полностью обновит свой состав в Формуле 1 – ее гонщиками станут Мик Шумахер и Никита Мазепин. В прошедшем сезоне они были соперниками в Ф2, где сын Михаэля Шумахера завоевал титул, а Мазепин финишировал пятым. При этот тот и другой выиграли по две гонки.

По опыту выступления Мика в разных молодежных классах хорошо известно, что ему редко удается сразу поехать быстро. Обычно гонщик набирает скорость только ко второму сезону.

Несмотря на это, Дженсон Баттон назвал именно немца фаворитом во внутрикомандной борьбе.

«Здорово, что он в Ф1. Похоже, это очень славный мальчишка, – сказал британец в интервью сетевому изданию PlanetF1. – Кажется, он готов упорно трудиться, так что будет интересно посмотреть, что у него получится.

У него любопытный напарник, про которого пишут в прессе очень много плохого, но Мик совсем другой. Думаю, он будет блистать».

Дженсон добавил: «Мне бы очень хотелось обсудить все это с самим Миком, но сейчас, к сожалению, такой возможности нет».

Третьим дебютантом предстоящего сезона Ф1 станет Юки Цунода, который заменил в составе AlphaTauri Даниила Квята.