«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull
Австрийская команда назвала две причины, по которым не станет нанимать испанского пилота.
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо в январе заявил о желании вернуться в чемпионат в 2021 году. Испанец рассчитывает, что попадет в команду, способную выигрывать гонки. Однако, с начала гибридной эры победы в Ф1 одерживали только три команды – Mercedes, Ferrari и Red Bull. Первая пока не подтвердила официально, что останется в Ф1 после сезона-2020, за вторую Алонсо уже выступал и покинул ее по собственному желанию, а в третьей не готовы нанять испанского ветерана.
«По состоянию на нынешний момент, Алонсо в Red Bull совершенно невозможно представить, – сказал советник RBR Хельмут Марко в интервью Motorsport-Magazin. – На это есть две причины. Во-первых, его отношения с Honda, которые сильно испорчены. А во-вторых, вся наша работа в Ф1 построена на юниорской программе, то есть повышении молодых талантов. А если мы подпишем Алонсо, он будет самым старым во всем чемпионате. Это противоречит всей нашей философии.
Но у нас моторы Honda, так что приход Алонсо все равно невозможен».
Алонсо покинул Ф1 в конце 2018 года, после ряда безуспешных сезонов в McLaren.
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Об этой статье
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|Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull
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