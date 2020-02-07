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Формула 1 / Новость

«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull

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«Он будет самым старым». Марко отказал Алонсо в шансах на место в Red Bull
Автор:
, редактор
7 февр. 2020 г., 07:06

Австрийская команда назвала две причины, по которым не станет нанимать испанского пилота.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо в январе заявил о желании вернуться в чемпионат в 2021 году. Испанец рассчитывает, что попадет в команду, способную выигрывать гонки. Однако, с начала гибридной эры победы в Ф1 одерживали только три команды – Mercedes, Ferrari и Red Bull. Первая пока не подтвердила официально, что останется в Ф1 после сезона-2020, за вторую Алонсо уже выступал и покинул ее по собственному желанию, а в третьей не готовы нанять испанского ветерана.

«По состоянию на нынешний момент, Алонсо в Red Bull совершенно невозможно представить, – сказал советник RBR Хельмут Марко в интервью Motorsport-Magazin. – На это есть две причины. Во-первых, его отношения с Honda, которые сильно испорчены. А во-вторых, вся наша работа в Ф1 построена на юниорской программе, то есть повышении молодых талантов. А если мы подпишем Алонсо, он будет самым старым во всем чемпионате. Это противоречит всей нашей философии. 

Но у нас моторы Honda, так что приход Алонсо все равно невозможен».

Алонсо покинул Ф1 в конце 2018 года, после ряда безуспешных сезонов в McLaren.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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