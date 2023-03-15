«Он босс или кто?». Джордан раскритиковал Вольфа за критику Mercedes
По мнению Эдди, глава команды из Брэкли напрасно делает вид, что проблемный старт сезона стал лишь виной конструкторов
После сложностей 2022 года поклонники Mercedes рассчитывали, что команда сможет сделать выводы, исправить машину и вернуться на лидирующие позиции в пелотоне.
Однако первый же Гран При нового чемпионата показал, что ситуация стала едва ли не хуже – если прежде Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом с трудом могли угнаться за соперниками из Red Bull и Ferrari, то теперь их опередили еще и пилоты Aston Martin.
При создании новой машины W14 в Mercedes решили сохранить спорную «беспонтонную» концепцию ее предшественницы W13. Однако в Бахрейне глава команды Тото Вольф признал, что такой выбор не имеет перспектив. Сейчас в Брэкли спешно готовят обновления шасси, а тем временем популярный эксперт Эдди Джордан обратил внимание на одно обстоятельство.
По словам босса команды, которая выступала в Ф1 с 1991 по 2004 годы и одержала несколько побед, Вольф высказывается в таком ключе, словно в неудачах Mercedes нет его вины.
«Он генеральный директор, он босс. Он за все отвечает, – объяснил Джордан в подкасте Formula for Success. – Все в команде происходит под его контролем.
Потому несправедливо критиковать лишь конструкторов. Это просто жестоко.
Нужно иметь смелость прямо сказать: "Мы не добились успеха. Но мы смотрим вперед и нацелены выступить гораздо лучше, чем в 2022-м".
Думаю, Тото – сильный менеджер, и ему под силам решить эту задачу».
По итогам первого Гран При сезона-2023 команда Вольфа занимает третье место в Кубке конструкторов.
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