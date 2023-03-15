«Он босс или кто?». Джордан раскритиковал Вольфа за критику Mercedes

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После сложностей 2022 года поклонники Mercedes рассчитывали, что команда сможет сделать выводы, исправить машину и вернуться на лидирующие позиции в пелотоне.

Однако первый же Гран При нового чемпионата показал, что ситуация стала едва ли не хуже – если прежде Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом с трудом могли угнаться за соперниками из Red Bull и Ferrari, то теперь их опередили еще и пилоты Aston Martin.

При создании новой машины W14 в Mercedes решили сохранить спорную «беспонтонную» концепцию ее предшественницы W13. Однако в Бахрейне глава команды Тото Вольф признал, что такой выбор не имеет перспектив. Сейчас в Брэкли спешно готовят обновления шасси, а тем временем популярный эксперт Эдди Джордан обратил внимание на одно обстоятельство.

По словам босса команды, которая выступала в Ф1 с 1991 по 2004 годы и одержала несколько побед, Вольф высказывается в таком ключе, словно в неудачах Mercedes нет его вины.

«Он генеральный директор, он босс. Он за все отвечает, – объяснил Джордан в подкасте Formula for Success. – Все в команде происходит под его контролем.

Потому несправедливо критиковать лишь конструкторов. Это просто жестоко.

Нужно иметь смелость прямо сказать: "Мы не добились успеха. Но мы смотрим вперед и нацелены выступить гораздо лучше, чем в 2022-м".

Думаю, Тото – сильный менеджер, и ему под силам решить эту задачу».

По итогам первого Гран При сезона-2023 команда Вольфа занимает третье место в Кубке конструкторов.